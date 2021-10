Tendance Ouest vous offre votre road trip de 14 jours aux Etats-Unis !

Vous en rêviez ?

Tendance Ouest et Théllier Voyages spécialiste des séjours organisés en camping-car l'ont fait. Vous préparez vos bagages et partez en road trip pendant 14 jours à travers l'Ouest Américain.

Un cadeau d'une valeur de 7 000 euros à gagner en jouant avec le mot clé TENDANCE par SMS au 7 11 12 (0,50cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).

Voici le programme de votre excursion à retrouver également sur thelliervoyages.com :

JOUR 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le vol direct en A380 à destination de Los Angeles puis correspondance pour Las Vegas (Etats-Unis). Transfert en autocar vers l’hôtel. Dîner libre. En soirée, excursion en autocar pour découvrir des illuminations nocturnes de la plus extravagante des villes américaines.Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour la visite des plus beaux hôtels/casinos de la ville. Déjeuner au gargantuesque buffet du Mirage casino/hôtel. L’après-midi, transfert en autocar pour la prise en charge des camping-cars de location.Temps libre pour l’approvisionnement et nuit en camping à Las Vegas.

JOUR 3 : En quittant Las Vegas vous passez le long du célèbre barrage Hoover Dam. Vous parcourez la mythique Route 66 à la découverte de surprenantes bourgades figées dans les années 60. C’est ici que vous pouvez écumer les boutiques de souvenirs « rétro ». En soirée, dîner avec animation musicale dans un restaurant typique de la Route 66. Camping.

JOUR 4 : Notre étape nous mène vers le Grand Canyon avec ses panoramas sur les gorges escarpées et sinueuses sculptées par le fleuve Colorado. Camping dans le parc du Grand Canyon. En option : survol du Grand Canyon en hélicoptère.

JOUR 5 : En route vers Page vous pouvez faire une halte pour observer des empreintes de dinosaures. Nous sommes en plein coeur des réserves indiennes Navajo. Après le panorama sur le canyon de Marble vous abordez les rives rougeoyantes de l’immense lac Powell. Camping.

JOUR 6 : En matinée, excursion en 4x4 à la découverte du Canyon d’Antelop, l’un des bijoux géologiques de l’Arizona. L’après-midi, route vers le majestueux site de Monument Valley qui aligne ses monolithes de grès rouge qui ont servi de toile de fond à de nombreux films Westerns. Camping avec vue sur Monument.

JOUR 7 : Matinée complète d’excursion en 4x4 au coeur des plus beaux sites de Monument Valley en compagnie de nos guides et amis indiens Navajos. Ce sera certainement l’un de vos meilleurs souvenirs de ce voyage ! L’après-midi, route vers Moab. Camping.

JOUR 8 : Moab est le point de départ de votre journée pour découvrir le parc de Canyonlands, le plus grand des parcs nationaux de l’Utah avec ses magnifiques canyons et le parc d’Arches qui abrite la plus grande concentration d’arches de grès au monde. Soirée barbecue et nuit en camping.

JOUR 9 : Nous quittons Moab avec une étape de liaison qui traverse le désert de San-Rafael pour rejoindre le parc de Capitol Reef. Camping.

JOUR 10 : Capitol Reef est le parc national le moins fréquenté et le plus sauvage de la région. C’est ici que les roches sont les plus rouges. Nous cheminons dans un paysage minéral semidésertique où cohabitent gorges sinueuses, la plaine de la rivière Fremont et les oasis de vergers verdoyants. Camping.

JOUR 11 : Bryce Canyon n’a pas volé sa renommée internationale. Avec ses cheminées dentelées rougeoyantes, chaque panorama est un émerveillement.En soirée, dîner selon la tradition des pionniers avec accompagnement musical. Camping.

JOUR 12 : Petit déjeuner pionnier au campingpuis route vers le parc de Zion pour découvrir ses cônes de grés qui s’élèvent à plus de 350 m. Puis nous rejoignons Las Vegas, l’incontestée capitale du jeu. Camping. En option : soirée spectacle à Las Vegas.

JOUR 13 : En matinée, restitution des camping-cars. Transfert en autocar vers le centre-ville pour le déjeuner de fin de circuit et l’enregistrement à l’hôtel. Après-midi et soirée libres à Las Vegas. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. Transfert en autocar vers l’aéroport de Las Vegas pour vol à destination de New York puis correspondance pour Paris. Nuit à bord.

JOUR 15 : Arrivée à Paris vers midi.