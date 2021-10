Tokyo (AFP). Japon: une ville brusquement envahie par une rivière en furie

Une ville de l'est du Japon a été brusquement envahie jeudi par les eaux d'une rivière en furie qui a détruit maisons et voitures sur son passage, tandis que des habitants appelaient désespérément à l'aide, selon des images diffusées en direct. La chaîne publique NHK a montré la rivière Kinugawa rompant une de ses rives dans la ville de Joso (65.000 habitants) et lâchant une gigantesque vague à travers une partie de l'agglomération, à la suite des pluies diluviennes cette semaine sur le pays.

