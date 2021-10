Le pass tourisme dès le 9 avril

Edité à 50 000 exemplaires, le pass tourisme est un chéquier gratuit regroupant des offres commerciales éclectiques. Fruit du travail commun de l'Office du tourisme de Caen et de ses nombreux partenaires, il sera disponible dès le dimanche 9 avril. Des restaurateurs et des boutiques se sont associés à cette opération. Vous trouverez également des réductions pour des entrées dans des sites de loisirs et des musées de la région : Mémorial, Abbaye aux Hommes, Musée de Normandie, Festyland ou encore French café.



