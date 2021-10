Hockey: les Dragons de Rouen s'imposent face à Epinal

Pour ce premier match officiel de la saison, les Rouennais ont remporté une victoire qui va les mettre sur les bons rails pour le reste de la saison.



Légèrement bléssé, le gardien Dany Sabourin était préservé par Fabrice Lhenry dans les cages jaunes et noires et c'est le jeune Quentin Papillon qui officiait devant le filet pour sa première en Elite avec le club Normand. Auteur de plusieurs arrêts, le jeune portier de 18 ans recevait plusieurs ovations, des "Quentin" descendaient même des tribunes.

Doublé de Pat Coulombe



Si rien n'est marqué dans un premier tiers temps plutôt équilibré, les Rouennais vont ouvrir la marque au bout d'un peu plus de cinq minutes dans le 2ème tiers temps sur un bon mouvement bien conclu par le nouveau capitaine rouennais Patrick Coulombe d'un lancer à la bleue. Il faudra attendre la fin du tiers pour voir de nouveau les Jaunes et Noirs doubler la marque grâce à une jolie feinte de Loic Lampérier qui trompe son vis-à-vis et qui bute sur le gardien Spinalien mais Sacha Treille est là au rebond pour propulser la rondelle au fond des filets.



Les joueurs de Fabrice Lhenry enfonceront le clou dans le 3ème tiers, en supériorité numérique, lors d'un nouveau lancé à la bleue de Pat Coulombe qui trompe Hocevar visiblement masqué à ce moment là.



Les Normands concluent donc cette première journée par une une bonne copie et un blanchissage pour le jeune gardien Rouennais qui s'offrira un tour d'honneur en fin de match devant un public ravi de sa prestation.



Prochain match samedi 12 septembre face à Gap pour le match des champions.