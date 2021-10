Paris (AFP). Claire Chazal ne présentera plus les JT du week-end sur TF1

Claire Chazal, 58 ans, va quitter "dans les semaines à venir" la présentation des journaux télévisés du week-end de TF1, qu'elle animait depuis 24 ans, a annoncé la chaîne en deux lignes sur son site. "La direction de TF1 annonce que Claire Chazal quittera la présentation des journaux du week-end dans les semaines à venir", indique la chaîne. Selon Le Figaro, Claire Chazal devrait être remplacée par son "joker", Anne-Claire Coudray, 38 ans, ce que TF1 n'a pas confirmé. Selon le quotidien, Nonce Paolini, président du groupe TF1, a reçu la présentatrice la semaine dernière pour lui faire part de cette décision, à la suite du recul de l'audience de ses JT ces derniers mois, au point de se faire presque rattraper par les journaux de France 2 à la fin août. Sa remplaçante cet l'été, Audrey Crespo-Mara, avait en revanche réussi de meilleures performances. Les mauvais résultats des JT de Claire Chazal s'inscrivent dans un contexte globalement difficile pour la chaîne, qui reste malgré tout de très loin la première chaîne de télévision française. Mais, en août, TF1 a enregistré son plus mauvais score d'audience depuis sa naissance en 1987, avec 20,1% de part d'audience mensuelle moyenne. Août fut aussi son 12e mois consécutif de baisse d'audience. Claire Chazal, blonde élégante, distinguée, tirée à quatre épingles, à la voix grave et chaleureuse, incarnait depuis les années 1990 l'image de la chaîne. Son journal a été pendant des années l'un des plus regardés de France, avec des parts d'audience qui tournaient souvent autour des 30%. Elle fait partie des quelques femmes journalistes qui ont marqué l'histoire de la télévision en France, avec Anne Sinclair et Christine Ockrent. Diplômée d'HEC, auteure en 1993 d'une biographie d?Édouard Balladur, elle a incarné la bonne éducation bourgeoise sur le petit écran. Avant de rejoindre TF1, elle avait été journaliste au service des informations générales d'Europe 1, au service économique du Quotidien de Paris, au journal économique Les Échos et à Antenne 2, où elle a présenté notamment les JT de la nuit. Depuis 24 ans, elle n'a guère quitté les pages people, que ce soit pour sa liaison avec l'autre présentateur vedette de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, dont elle a eu un fils, son mariage avec un dirigeant de TF1 en 2000, suivi d'un divorce en 2003, ou encore sa relation avec l'acteur Philippe Torreton.

