Ankara (AFP). Turquie: 16 soldats tués dimanche lors de l'embuscade du PKK  

Seize soldats ont été tués et six autres blessés dans l'embuscade menée dimanche dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie par les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) contre un convoi militaire, a annoncé lundi l'état-major. Cette attaque est la plus meurtrière menée par le PKK depuis la reprise des affrontements entre les forces de sécurité turques et le mouvement rebelle fin juillet, qui a fait voler en éclats les discussions de paix engagées à l'automne 2012. "Seize de nos courageux frères d'armes sont tombés en martyrs dans leurs véhicules", a indiqué le commandement militaire dans une déclaration publiée sur son site internet, ajoutant que six autres soldats avaient été blessés. Depuis cette attaque, les chasseurs F-4 et F-16 de l'aviation turque ont mené des frappes contre 23 cibles du PKK, selon le communiqué. Depuis plus d'un mois, le sud-est à majorité kurde du pays est à nouveau le théâtre de violents affrontements entre les forces de sécurité turques et le PKK. Fin juillet, le gouvernement turc a ordonné une série de frappes aériennes contre les bases des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak, en représailles à une série d'attaques du PKK visant les forces de sécurité turques. Selon la presse progouvernementale, cette nouvelle vague de violences a tué plus de 70 soldats ou policiers ainsi qu'un millier de rebelles. Cette nouvelle escalade intervient alors que M. Erdogan a convoqué des élections législatives anticipées pour le 1er novembre.

