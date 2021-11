Washington (AFP). Attentat d'Ankara: Washington appelle la Turquie et les Kurdes à la retenue

La Turquie a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les milices kurdes de Syrie d'avoir perpétré cette attaque, assurant qu'elle avait "un lien direct" avec les combattants des Unités de protection du peuple (YPG) kurdes. "Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou de démentir les affirmations du gouvernement turc au sujet de la responsabilité" de l'attaque, a toutefois déclaré jeudi le porte-parole du département d'Etat américain, John Kirby. "Pour nous, la question reste ouverte et nous comprenons qu'une enquête est en cours". La Turquie "a le droit de se protéger des attaques terroristes sur son sol", a-t-il souligné lors d'un point presse à Washington, avant de rappeler toutefois que les Etats-Unis ont "déjà demandé à la Turquie d'arrêter de bombarder de l'autre côté de la frontière", en Syrie, tout comme ils ont "demandé aux YPG de faire preuve de retenue". "Nous avons exhorté et continuerons à exhorter la Turquie à ne pas bombarder de l'autre côté de la frontière et nous continuons à exhorter les combattants Kurdes qui se trouvent de l'autre côté de cette frontière à ne pas faire non plus des choses qui seraient contreproductives face à l'objectif plus large qu'est la lutte contre Daech", acronyme arabe de l'Etat islamique (EI), a dit John Kirby. "Nous aimerions voir une réduction des tensions", a-t-il martelé. Le porte-parole a également souligné que "certains des meilleurs combattants contre Daech en Syrie ont jusqu'ici été des combattants Kurdes". La coalition internationale contre l'EI menée par les Etats-Unis a donc "offert un soutien aérien à ces combattants par le passé (...) et ce type de soutien de la coalition se poursuivra tant que la lutte contre Daech continuera en Syrie", a-t-il ajouté. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a présenté par téléphone "ses profondes condoléances" à son homologue truc Mevlüt Cavusoglu et l'a assuré du "ferme engagement des Etats-Unis en faveur de leur partenariat avec la Turquie, une alliée de l'Otan, dans la lutte commune contre le terrorisme", selon un communiqué.

