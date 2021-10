New York (AFP). US Open: les Français Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic en quarts

Fort de son expérience, Jo-Wilfried Tsonga a décroché sans mal dimanche son billet pour les quarts de finale de l'US Open, tout comme la surprenante Kristina Mladenovic qui découvrira, elle, ce stade de la compétition mardi. Sans bruit, Tsonga (18e mondial) réussit jusque-là un tournoi quasi parfait à l'image de son 8e de finale face à son compatriote Benoît Paire (41e) expédié 6-4, 6-3, 6-4. Le N.4 français a remporté ses quatre premiers matchs en trois sets et n'a toujours pas cédé sa mise en jeu, soit 56 jeux de service remportés. Des statistiques que même Roger Federer et Novak Djokovic ne peuvent pas revendiquer! Contre l'imprévisible Paire, "JWT", âgé de 30 ans, est resté imperturbable, même quand son adversaire est retombé dans ses travers en criant sa frustration ou en s'en prenant à sa raquette puis à un panneau publicitaire. S'appuyant sur un service impeccable (10 aces, 89% de points gagnés derrière sa première balle), Tsonga espère aller loin. "J'ai l'impression de jouer mon meilleur tennis, j'espère que cela va continuer", a déclaré Tsonga dont le meilleur résultat à Flushing Meadows est un quart de finale en 2011. "C'est une belle semaine pour le moment, j'espère qu'elle va se poursuivre encore quelques jours", a-t-il insisté après avoir célébré sa victoire avec sa traditionnelle danse des pouces. - Chardy trop court - En quarts de finale, il sera opposé au tenant du titre et 9e mondial, le Croate Marin Cilic, tombeur plus tôt d'un autre Français, Jérémy Chardy (27e), en quatre sets 6-3, 2-6, 7-6 (7/2), 6-1. Le Palois, vainqueur probant du N.7 mondial David Ferrer au 3e tour, n'a cette fois pas pu s'appuyer sur son service, à l'inverse de Cilic. Il a ainsi commis onze doubles fautes, tandis que son adversaire s'est montré intraitable au service (23 aces), notamment lors des moments importants, comme durant le jeu décisif de la troisième manche où il a enchaîné quatre aces. "J'étais supérieur à lui du fond de court, mais je rate mon tie-break. Ou plutôt, il s'est mis à servir très bien", a expliqué Chardy. "En gagnant le troisième set, il s'est libéré, il a lâché ses coups et je n'arrivais plus à retourner ses services", a poursuivi Chardy qui avait atteint en août les demi-finales à Montréal, une première pour lui dans un Masters 1000. Mladenovic a, elle, terrassé en trois sets 7-6 (7/2), 4-6, 6-1 la Russe Ekaterina Makarova, 13e mondiale et demi-finaliste de l'Open d'Australie 2015. - En place en demi contre Vinci - Irrésistible dans le 3e set, la 40e mondiale a un beau coup à jouer.

