Agriculteurs : le combat se poursuit jusqu’à Bruxelles

Les fêtes de la ruralité et de la terre organisées par les Jeunes Agriculteurs, qui se sont déroulées dans la Manche et dans l’Orne ce dimanche avec un franc succès, une parenthèse festive, face à la crise que traverse les éleveurs et producteurs.

Les agriculteurs poursuivent ainsi leurs combats pour une augmentation des prix payés à la production, et l’assouplissement des contraintes environnementales notamment.

Même si la France a annoncé un plan de sauvetage pour l’agriculture, elle doit se mobiliser pour obtenir des mesures européennes selon la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs.

Plus de 70 agriculteurs de la Manche sont partis en bus ce dimanche soir, un peu avant minuit de Saint-Lô, ils sont sensiblement le même nombre dans l’Orne, et quelques dizaines du Calvados, direction Bruxelles à l'occasion de la tenue, ce lundi, d'un conseil extraordinaire des ministres européens de l'Agriculture quelques jours après la manif parisienne.

Les agriculteurs français retrouveront ce lundi matin, sur place, leurs collègues venus d'autres régions de France ainsi que leurs homologues belges et allemands.