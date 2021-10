Montpellier (AFP). Euro de basket: France-Finlande, attention aux shooteurs fous

Les Français devront être vigilants d'entrée lors de l'Euro, samedi à Montpellier (21h00), face à la Finlande, une équipe à l'adresse diabolique, qui leur avait joué un mauvais tour en tout début de préparation le 1er août. Alors privée de trois titulaires - Nando de Colo blessé (mollet), Nicolas Batum et Boris Diaw accaparés par un match de gala en Afrique du Sud - la sélection tricolore s'était inclinée (76-67) devant près de 7.300 spectateurs à Tampere. Euphoriques aux tirs, les "Loups" avaient engrangé huit paniers primés dans le premier quart-temps achevé avec 22 longueurs d'avance (36-14)! Les Tricolores, pas encore au point, s'étaient ratés "dans les grandes largeurs", dira le sélectionneur Vincent Collet. Avec son effectif au complet, la France devrait faire la différence, qui plus est devant son public. Méfiance tout de même car la Finlande n'est plus une toute petite nation du basket. Dans un pays où le hockey est roi, la balle orange ne cesse de gagner en popularité au fil des résultats prometteurs de la sélection. Absente du Championnat d'Europe de 1997 à 2009, la Finlande a terminé à la neuvième place lors des deux dernières éditions. En 2013, elle avait battu la Russie, la Turquie, la Grèce et la Slovénie. Médiocre lors du Mondial-2014 en Espagne (22e sur 24), où ses supporteurs s'étaient pourtant déplacés en masse, l'équipe nordique compte bien se racheter lors de l'Euro-2015. Elle peut légitimement espérer s'extirper du groupe A où, derrière la France, les autres équipes (Russie, Bosnie-Herzégovine, Pologne et Israël) sont loin d'être imbattables. Pour rallier les huitièmes de finale, la sélection dirigée par Henrik Dettmann (passé furtivement par Dijon en 2010) misera sur son adresse, sa grande force, pour compenser son déficit de taille. Dans cette équipe, même les grands savent shooter, à l'image de l'ailier fort Erik Murphy, auteur de 19 points (3/6 derrière l'arc) contre la France, au relais du maître artificier Petteri Koponen. Les Bleus devront donc durcir leur défense pour ne pas se mettre en difficulté dans un groupe largement à leur portée. Composition des équipes: France : Meneurs : Tony Parker (33 ans, 1,86 m, San Antonio Spurs/NBA), Léo Westermann (23 ans, 1,96 m, Limoges/FRA) Arrières-ailiers : Nando De Colo (28 ans, 1,96 m, CSKA Moscou/RUS), Nicolas Batum (26 ans, 2,03 m, Charlotte Hornets/NBA), Charles Kahudi (29 ans, 1,97 m, Villeurbanne/FRA), Evan Fournier (22 ans, 1,99 m, Orlando Magic/NBA), Mickaël Gelabale (32 ans, 2,02 m, Limoges/FRA) Intérieurs : Mouhammadou Jaiteh (20 ans, 2,06 m, Nanterre/FRA), Florent Piétrus (34 ans, 2,02 m, Nancy/FRA), Boris Diaw (33 ans, 2,03 m, San Antonio Spurs/NBA, Cap.), Rudy Gobert (23 ans, 2,15 m, Utah Jazz/NBA), Joffrey Lauvergne (23 ans, 2,10 m, Denver Nuggets/NBA) Entraîneur: Vincent Collet Finlande: Meneurs: Jamar Wilson (31 ans, 1,85 m, Rouen/FRA), Roope Ahonen (25 ans, 1,87 m, Rhodes/GRE), Petteri Koponen (27 ans, 1,94 m, Khimki Moscou/RUS) Arrières-ailiers: Sasu Salin (24 ans, 1,92 m, Gran Canaria/ESP), Mikko Koivisto (28 ans, 1,94 m, Francfort/GER), Shawn Huff (31 ans, 1,98 m, Ludwigsburg/GER), Matti Nuutinen (25 ans, 2 m, Tripoli/GRE) Intérieurs: Erik Murphy (24 ans, 2,08 m, Austin/D-League), Tuukka Kotti (34 ans, 2,05 m, Loimaa/FIN), Joonas Caven (22 ans, 2,11 m, Delaware 87ers/D-League), Ville Kaunisto (33 ans, 2,05 m, Kouvola/FIN), Gerald Lee Jr (27 ans, 2,08 m, Murcie/ESP)

