Montpellier (AFP). Basket: la France vacille mais gagne pour ses débuts à l'Euro

La France, perméable en défense, a énormément souffert pour venir à bout d'une valeureuse équipe de Finlande (97-87 a.p.), lors de ses débuts à l'Euro-2015 de basket messieurs samedi à Montpellier, devant un public surchauffé. Alors qu'ils menaient de 14 points (74-60) dans le dernier quart-temps, les tenants du titre se sont heurtés au retour époustouflant des Nordiques qui ont failli gâcher la fête du basket français, qui accueille - en grande partie - cet événement pour la première fois sur son sol depuis 16 ans. Les spectateurs de la Park&Suites Arena, quasi pleine - 10.400 personnes environ - ont dû rugir pour aider les Bleus, en grande difficulté face aux shooteurs finlandais qui les avaient déjà surpris en préparation. Et Tony Parker, la star tricolore, n'a pas été ménagé lors de match au scénario hichcockien. Les Bleus ont réussi à dominer une prolongation qui a fait vaciller le public et les personnalités comme le judoka Teddy Riner, lauréat d'un huitième titre mondial la semaine passée. Les Bleus espèrent lui répondre par un deuxième sacre continental d'affilée, le 20 septembre à Villeneuve-d'Ascq. Mais il leur faudra élever leur niveau de jeu et éviter les moments d'égarement défensifs de samedi. Il y a deux ans, déjà, en Slovénie, le vaisseau tricolore s'était fait surprendre d'entrée par l'Allemagne. Méfiant, le sélectionneur Vincent Collet voulait à tout prix éviter pareille déconvenue face à des Finlandais qui avaient dominé ses ouailles lors de leur premier match de préparation à Tampere (76-67) début août. Un nouveau faux-pas contre les "Loups", neuvièmes des deux précédentes éditions, aurait fait tache sur le CV d'une équipe qui vise la première place de ce groupe A largement à sa portée. - De Colo pied au plancher - D'autant plus qu'avec les titulaires Nando de Colo - précieux (16 pts, 7 rbds, 6 pds) - Nicolas Batum et le capitaine Boris Diaw, absents tous les trois à Tampere, la sélection française était cette fois-ci encore mieux armée. Pas encore au point en Finlande, trop laxistes en défense, les Français avaient souffert de d'adresse diabolique des shooteurs nordiques. A Montpellier, pas question de laisser des tirs ouverts à Erik Murphy ou à Sasu Salin, auteurs chacun de 19 points, dont des bombes derrière l'arc, lors du précédent duel. D'entrée, les Bleus ont pris les devants en réalisant un 9-0 (13-6) sous l'impulsion de De Colo, qui a démarré pied au plancher (6 pts, 3 rbds, 3 passes en 7 minutes). La foule a virevolté lorsque Parker a redonné de la marge à ses troupes (24-18). Mais les Français n'arrivaient pas à maintenir leur écart, subissant la fougue de Jamar Wilson. Le meneur de Rouen (ProA) a inscrit 11 points en 5 minutes pour maintenir la pression à la fin du premier quart (24-22). La France a fait le ménage défensivement avec l'arrivée de Florent Piétrus et Charles Kahudi, qui a pu aussi montrer ses progrès au tir à longue distance. Le néo-Villeurbannais a redonné de la marge à ses partenaires (42-29). - Parker se rapproche du record de points - En deuxième période, "TP" a réveillé ses coéquipiers alors que les Finlandais se rapprochaient dangereusement (48-45). Le meneur des Spurs de San Antonio, qui a dépassé la barre des 1.000 points en Championnat d'Europe (1.019) et n'est plus très loin du record du Grec Nikos Galis (1.030), en a incrit 11 en un quart-temps. Mais les intenables Murphy et Salin lui ont répondu à trois points pour conserver des chances de créer l'exploit avant le dernier acte (68-60). A 74-60, les Finlandais, emmenés par Wilson déchaîné, ont réussi une improbable remontée pour pousser dans leur retranchement des Bleus devenus fébriles. Les Français ont dû s'appuyer sur leur physique et l'expérience de leurs cadres, dont Batum, pour éviter une énorme déconvenue (97-87).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire