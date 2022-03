Paris (AFP). JO: slogan, bracelet, crowdfunding, Paris 2024 appelle à la mobilisation nationale

Un slogan, "Je rêve des Jeux", un bracelet en tissu dessiné par le double champion olympique de handball Luc Abalo, une campagne de financement participatif : les partisans de Paris pour les JO-2024 ont présenté mercredi leurs outils pour mobiliser le pays autour du projet olympique. "Je rêve des Jeux". Ce sera le slogan de la campagne de séduction de la population francilienne et française en général. Décliné sur de multiples supports, il figurera à commencer sur un bracelet de tissu dessiné par Luc Abalo et fabriqué à 1,5 million d'exemplaires, à 2 euros pièce, au profit de la candidature. "S'il y a de l'engouement et de la mobilisation, il y aura des moyens qui suivront", a estimé Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), chargé par le comité de candidature Paris-2024 de cette opération de financement participatif, "afin de répondre à ceux qui souhaitaient s'impliquer". L'adhésion aux projets olympiques des populations concernées est en effet devenu, au fil des éditions, l'une des priorités du choix du Comité international olympique (CIO), électeur des villes hôtes des JO. Pour Paris-2024, de nombreux partenaires ont d'ores et déjà mis leur réseau à disposition : des grandes surfaces, des magasins de sport, des banques, les points de vente de la Française des Jeux, le Medef, mais également les Fédérations, qui vont proposer à tous leurs licenciés ce fameux bracelet, trouvable également sur le site www.jerevedesjeux.com. Le coup d'envoi de la campagne sera officiellement donné vendredi 25 septembre, avec la mise en vente du bracelet arboré par les joueurs sur tous les terrains de sports dès le week-end suivant. Frédéric Thiriez, président de la Ligue de football professionnel (LFP), a confirmé l'engagement des joueurs de Ligue 1 et 2. "Il faut utiliser la caisse de résonance formidable que constituent les matches de sport professionnel pour faire la promotion des Jeux", a plaidé le patron de la Ligue, qui a également annoncé la diffusion de spots pro-JO sur les écrans géants des stades de foot. Parallèlement à cette opération phare, le CNOSF a annoncé plusieurs initiatives de financement participatif destinées à récolter des fonds: dont le lancement d'un numéro de téléphone auquel envoyer des SMS de soutien à 0,65 euro, qui abonderont modestement le budget de la candidature, une série de ventes aux enchères d'objets de sportifs donateurs, un dîner de gala. Enfin, une opération "grands contributeurs" aura pour but d'obtenir un don de 2024 euros par an sur les années de candidature (2015, 2016, 2017) par 2024 contributeurs qui deviendront des supporteurs privilégiés de Paris-2024. Prudent, le CNOSF ne chiffre officiellement pas ses attentes en matière de retombées financières. Plus qu'une manne de poids pour le budget de la candidature (60 millions d'euros), cette campagne est d'abord censée enthousiasmer des Français et des Parisiens encore un poil frileux.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire