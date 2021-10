Top départ pour les premiers Jeux Normands de l'histoire

Résultat du rapprochement des agglos de Rouen et du Havre autour de l'axe Seine, la Métropole et la Communauté de l'agglomération havraise (CODAH) organisent dimanche 6 septembre la première édition des Jeux Normands, autour du bassin du commerce du Havre. 60 athlètes de ces deux agglos constitueront des équipes de quatre et participeront à une course relais (kayak, paddle, course à pied et rosalie) dans des disciplines qu'ils ne connaissent pas. La seconde édition se déroulera à Rouen.