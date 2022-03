Damas (AFP). Le temple de Bêl semble intact après une explosion à Palmyre

Une explosion a eu lieu dans la cour du temple de Bêl dans le site antique de Palmyre en Syrie mais la structure de l?édifice et les colonnades frontales semblent intactes, a affirmé lundi à l'AFP le directeur des Antiquités et des musées du pays. Précédemment, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) et des militants avaient affirmé que les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) avaient fait exploser une partie du temple de Bêl. "Selon les informations que nous avons recueillies, les jihadistes de l'EI ont procédé à une explosion dimanche dans la cour du temple mais la 'cella' (partie close du temple) et les colonnades frontales sont intactes", a déclaré Maamoun Abdelkarim, le directeur des Antiquités. "La cour est immense car elle fait 43.000 m2 et le personnel des services des Antiquités n'a pas été autorisé par les jihadistes à approcher", a-t-il ajouté. Le site de Palmyre, situé dans la province de Homs dans le centre du pays en guerre, est classé au patrimoine de l'Humanité. Il a été conquis en mai par l'EI qui a déjà détruit plusieurs joyaux archéologiques en Irak, pays voisin de la Syrie où il sévit également.

