Roye (France) (AFP). Fin du blocage de l'A1: reprise progressive du trafic

La circulation s'acheminait vers un retour à la normale sur l'autoroute A1 samedi soir, après avoir été fortement perturbée en raison des dégâts provoqués par des barrages érigés par des gens du voyage au niveau de Roye (Somme), levées vers midi. Dans le sens Lille-Paris, vers 14h30, une voie "a été rendue à la circulation, ensuite (une) entreprise extérieure a raboté et balayé les chaussées (les deux autres voies, ndlr) avant d?y appliquer un nouvel enrobé", a expliqué la Sanef, gestionnaire de l'autoroute, qui dit "avoir mis tout en ?uvre pour nettoyer et réparer la section dégradée dans les meilleurs délais". Vers 21h00, "les deux dernières voies seront rendues à la circulation également", selon la même source. Vers 20h00, on comptait un embouteillage de 2 km environ là où la chaussée a été endommagée par les gens du voyage, a fait savoir le CRICR (Centre Régional d'informations et de coordination routière). Dans le sens Paris-Lille, les trois voies ont été rouvertes "vers 19h30", a indiqué la Sanef. A midi, les membres de la communauté des gens du voyage avaient quitté les lieux, laissant la place aux pompiers qui aspergeaient de la mousse sur la chaussée, très dégradée, sur les six voies de l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe, en cette journée rouge de retour de vacances. Vendredi soir, la soixantaine de manifestants avaient commencé à ériger des barrages au niveau du péage de Roye en brûlant sur la chaussée, puis aux alentours de l'A1, des pneus et des palettes avant d'alimenter le feu avec des poubelles ou des arbres qu'ils avaient tronçonnés. - Décision de justice favorable - Cette manifestation survient quatre jours après qu'une fusillade a éclaté dans un camp voisin faisant quatre morts, dont un gendarme et un bébé, et trois blessés. Les gens du voyage ont décidé cette action spectaculaire pour contraindre les autorités à accepter que le fils d'une des victimes de la fusillade, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens puisse assister aux funérailles de son père, lundi. Samedi dans la matinée, la Cour d'appel d'Amiens avait infirmé la décision prise la veille par le juge d'application des peines qui avait refusé une sortie provisoire du détenu âgé 26 ans. "La Cour a finalement autorisé la sortie sous escorte de 08H00 à 18H30" du fils incarcéré, ainsi que de son cousin, incarcéré "pour les mêmes faits", a affirmé le secrétaire général du parquet général, Rodolphe Juy-Birmann. "On essaye d'être pragmatiques pour éviter un effet boule de neige", a tenté d'expliquer la préfecture de la Somme à l'AFP préférant "poursuivre le dialogue" avec les manifestants. Les effectifs policiers ont été "revus à la hausse avec des renforts venant d'autres départements". - Critiques politiques - Dans un courrier envoyé à Manuel Valls et aux médias, Xavier Bertrand, candidat Les Républicains pour les régionales en Nord-pas-de-Calais/Picardie, a demandé au Premier ministre de "prendre toutes les dispositions pour que des sanctions exemplaires soient prises à l'encontre des auteurs de ce blocage". "Autoroute A1 bloquée : une fois de plus un gouvernement dépassé, impuissant, indigne !", a écrit Marine Le Pen sur son compte twitter, également candidate à la région. En raison des déviations, une grande partie du réseau secondaire avait été saturée durant la nuit, selon un photographe de l'AFP, laissant de nombreux touristes livrés à eux-mêmes en pleine campagne. Âgé de 73 ans, l'auteur présumé de la fusillade était fortement alcoolisé lorsqu'il a fait feu, tuant trois membres d'une même famille, une jeune femme de 19 ans, sa fille de neuf mois et son beau-père, ainsi qu'un gendarme de 44 ans. Le tireur présumé a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, et écroué.

