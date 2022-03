Paris (AFP). EELV en plein délitement avec le départ de Placé et Rugy

Les écologistes sont en pleine crise avec le départ, coup sur coup, de deux leaders d'Europe Écologie-Les Verts, François de Rugy et Jean-Vincent Placé, qui dénoncent "la dérive gauchiste" d'EELV, le parti lancé par Daniel Cohn-Bendit n'étant plus qu'un "astre mort" à leurs yeux. Depuis La Rochelle, où il est arrivé dès jeudi soir pour participer à une réunion d'écologistes de diverses chapelles, Jean-Vincent Placé, a annoncé vendredi matin sur Europe 1 qu'il claquait à son tour la porte du parti. Europe Écologie-Les Verts, "c'est un astre mort, une structure morte qui donne aujourd'hui une vision caricaturale et politicienne de l'écologie", a dénoncé le président du groupe écolo au Sénat, qui était opposé, avec M. de Rugy, à la décision de Cécile Duflot de quitter le gouvernement lors de la nomination de Manuel Valls à Matignon au printemps 2014. Et de dénoncer, dans les mêmes termes que François de Rugy qui a quitté le parti 24 heures plus tôt, un parti qui se "fourvoie dans une dérive gauchiste". Après une université déjà très tendue la semaine dernière près de Lille, cette crise risque de porter un coup très dur, voire fatal, au parti créé en 2010 sous la houlette de Daniel Cohn-Bendit, qui avait réussi à rassembler assez largement les écologistes après son très bon score aux européennes de 2009. Certains craignent que l'hémorragie continue. "Sur les 18 députés écologistes élus en 2012, il n'y en a plus que 12 qui sont à EELV", s'inquiète auprès de l'AFP Barbara Pompili, co-présidente avec M. de Rugy du groupe écolo à l'Assemblée nationale, qui pointe aussi les défections au Sénat, dont celle, emblématique, de Marie-Christine Blandin à l'été 2014. Vendredi, depuis La Rochelle, François de Rugy a affirmé que d'autres départs interviendraient "dans les mois qui viennent". - 'la droite des Verts part' - Cette crise tombe à trois mois d'un rendez-vous écologiste majeur, la COP 21, organisée à Paris, et des élections régionales. C'est justement la question des alliances à ce dernier scrutin du quinquennat qui nourrit la crise au sein d'EELV. Jean-Vincent Placé, partisan d'une union avec le PS et opposé à toute candidature écolo à la présidentielle de 2017, a tiré à boulets rouges contre les alliances envisagées avec le Front de gauche dans plusieurs de régions, comme le grand Nord ou Paca, alors qu'il y a "le péril Front national". Comme la veille, la plupart des dirigeants écologistes sont restés aux abonnés absents. Contactées par l'AFP, la responsable du parti Emmanuelle Cosse et l'ex-ministre Cécile Duflot avaient refusé de s'exprimer à la mi-journée. D'autres élus EELV faisaient mine de ne pas s'en affecter, voire se réjouissaient du départ de Jean-Vincent Placé, un écologiste iconoclaste qui n'a jamais fait l'unanimité au sein de son parti. "Le mercato touche à sa fin, et Jean-Vincent Placé change de club. Pour cette nouvelle saison, on va enfin pouvoir jouer en équipe", a tweeté l'eurodéputée Karima Delli. Plus ironique encore, Ian Brossat, chef de file du PCF à Paris, l'a accusé d'opportunisme: "Il y a pile un an Jean-Vincent Placé était à la Fête de l'Huma avec le Front de Gauche et les frondeurs pour prôner une autre politique" "Placé, c'est quand même le seul qui était anti-Hollande au début du quinquennat et qui est son plus fervent soutien aujourd'hui. Il n'y en a beaucoup en France quand même !" a lâché, mi-figue mi-raisin, un député socialiste. "J'en connais un, à l', qui se réjouit du désordre qu'il a contribué à créer", a tweeté la sénatrice écolo Esther Benbassa avant de lâcher que le chef de l'Etat "pourrait bien ne pas se réjouir très longtemps". Le départ de M. Placé a également été salué par Jean-Luc Mélenchon, qui y voit "une clarification" de la part de "la droite des Verts". "Elle part. Vivement la même chose au PS", a déclaré sur Twitter le co-fondateur du Parti de gauche. Si Jean-Vincent Placé avait maintenu le suspense sur ses intentions toute la journée de jeudi, il n'avait toutefois pas manqué de s'afficher bien en vue toute la fin de soirée, jeudi, avec des socialistes à La Rochelle. Il a notamment eu un long tête-à-tête avec le Monsieur élections du PS, Christophe Borgel, avant de former une grande tablée avec plusieurs responsables socialistes, dont des proches du Premier ministre Manuel Valls comme Carlos da Siva, porte-parole du PS.

