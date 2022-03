Hockey: les Dragons au Summer Ice Trophy by Bauer à Bordeaux

C'est avec trois victoires en autant de rencontres amicales (une double confrontation contre Chamonix puis une victoire sur les Gothiques d'Amiens 8-2) que les Jaunes et Noirs se rendent à la patinoire Meriadek de Bordeaux pour la cinquième édition de ce tournoi.

Un tournoi avec trois rencontres en trois jours qui devrait permettre de tester les alignements des lignes rouennaises et de donner le rythme pour la saison à venir.

Avec les Ducs d'Angers demi-finaliste de playoffs lors de l'exercice 2014-2015, les Boxers de Bordeaux, promus en Ligue Magnus cette saison et qui ont effectué un recrutement interessant (dont notamment les trois anciens Rouennais Jonathan Janil, Julien Desrosiers et Francis Charland) et les Albatros de Brest souvent en difficulté mais toujours présents dans l'Elite du Hockey français depuis plusieurs saisons, les joueurs de Fabrice Lhenry pourraient bien glaner leur premier trophée cette saison même si celui-ci ne sera qu'honorifique.

Programme des rencontres:

Vendredi 28 août:

Brest - Angers à 16h30

Bordeaux - Rouen à 20h00

Samedi 29 août:

Angers - Rouen à 16h30

Bordeaux - Brest à 20h00

Dimanche 30 août:

Rouen - Brest à 14h30

Bordeaux - Angers à 18h00