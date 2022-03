Amiens (AFP). Le meurtrier présumé de Roye (Somme) était fortement alcoolisé

L'auteur présumé de la tuerie qui a fait quatre morts et trois blessés mardi à Roye (Somme) "avait 2,28 g d'alcool dans le sang", a déclaré mercredi le procureur de la République d'Amiens. Le procureur Bernard Farret a d'autre part évalué le nombre de coups de feu tirés par le septuagénaire à "environ 30 au total", lors d'un court point de presse. L'homme, âgé de 73 ans mais dont l'identité n'a pas été divulguée, "a été placé en garde à vue à 10H00 et, dans un premier temps, a refusé de s'expliquer sur les faits", a d'autre part affirmé le procureur. Le meurtrier présumé, qui a utilisé un fusil de chasse, "n'a pas d'antécédent judiciaire", a-t-il aussi précisé. Après avoir tiré "à 14 reprises" sur le bloc sanitaire, dans l'aire où stationnaient des caravanes de gens du voyage, le septuagénaire "s'est dirigé vers son véhicule et sa caravane et y a mis le feu". C'est en se dirigeant vers la sortie qu'il a vu les gendarmes. Il "a fait feu d'abord sur des véhicules de gendarmerie, puis sur les gendarmes eux-mêmes". "Trois gendarmes ont riposté, ce qui a permis de neutraliser l'individu" en lui infligeant des blessures par balles, a-t-il dit. Interrogé sur les mobiles du tueur présumé, M. Farret a révélé qu'"il y a un an, il y a eu un différend avec des propos échangés entre la famille" visée mardi et le tireur. Cet incident "a donné lieu à une intervention de la gendarmerie, mais il n'y a pas eu de procédure", a-t-il ajouté.

