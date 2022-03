Lille (AFP). Fusillade dans la Somme: l'auteur présumé en cours de défèrement

L'auteur présumé de la fusillade qui a fait quatre morts et trois blessés mardi à Roye (Somme) était en cours de défèrement vendredi matin, et une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, a indiqué le procureur d'Amiens à l'AFP. "La mise en examen est en cours et devrait être terminée en fin de matinée, début d'après-midi", a déclaré le procureur, Bernard Farret. "Une information a été ouverte des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat", a-t-il ajouté. Jeudi, le magistrat avait indiqué à l'AFP que le suspect se contentait de déclarations "a minima" aux enquêteurs sur les motifs de son geste, refusant également la présence d'un avocat pendant sa garde à vue. Agé de 73 ans, il était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il a fait feu mardi après-midi tuant trois membres d'une même famille, une jeune femme de 19 ans, sa fille de neuf mois et son beau-père, dans un camp de gens du voyage de la petite de Roye (Somme). Il avait ensuite abattu, armé d'un fusil de chasse, un gendarme de 44 ans. Gravement blessé par les gendarmes qui avaient riposté, il avait été transporté au CHU d'Amiens, puis placé en garde à vue mercredi à 10H00. Le procureur Bernard Farret n'a pas souhaité dire à l'AFP si le suspect était toujours hospitalisé, "pour des raisons de sécurité".

