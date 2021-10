Caen : le visage du nouveau quartier Clémenceau dévoilé

Les premières livraisons interviendront en 2013. Les dernières fin 2015, début 2016. Le parc d'Ornano sera également plus largement mis en valeur. Ce projet de renouvellement urbain intègre la démolition, puis reconstruction, de la Cité Clos Joli, propriété de Caen Habitat, ainsi que la reconversion d'une première tranche nord-est du CHR suite au transfert progressif des services hospitaliers sur le site du CHU Côte.

Les constructions seront réalisées sous forme de collectif de cinq étages en bordure de l'avenue Georges Clemenceau, de collectif de deux à trois étages au c½ur du quartier et d'individuel groupé à l'interface avec les maisons existantes conservées. Elus et représentants de quartier assurent qu'il s'agira à 50% de logement social et à 50% de logement privé.

Il s'agit donc là d'un projet massif au niveau de l'une des principales entrées de ville où passe chaque jour 18 000 voitures, comme le rappelle Jacky Toullier, maire adjoint du quartier Caen Centre. Ecoutez-le...