Pékin (AFP). Bourse: l'homme le plus riche de Chine perd 3,2 milliards d'euros

La première fortune de Chine, le chef d'entreprise Wang Jianlin, a perdu 3,6 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) en une seule journée lundi, après l'écroulement des bourses mondiales. M. Wang, président et fondateur du groupe Dalian Wanda, spécialisé dans l'immobilier et le divertissement, a perdu plus de 10% de sa fortune, selon l'indice des milliardaires établi par Bloomberg, qui suit la fortune des personnes les plus riches de la planète. La bourse de Shanghai a chuté lundi de 8,49%, la plus grande baisse en une seule journée depuis 2007, alors que les craintes sont croissantes qu'un ralentissement dans la deuxième économie mondiale pénalise la croissance mondiale. Mardi, la place boursière de Shanghai a encore chuté, de 7,63%. Wang Jianlin aura été le plus gros perdant lundi, selon l'indice de Bloomberg, actualisé à la fin de chaque journée. Les chiffres pour mardi ne sont pas encore connus. Malgré la grosse perte de lundi, la fortune de M. Wang a augmenté cette année de 6 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros). Jack Ma, la deuxième fortune de Chine, fondateur du géant du commerce électronique Alibaba, a perdu lundi "seulement" 545 millions de dollars (soit 479 millions d'euros), selon l'indice. Le gouvernement chinois a lancé un important plan de sauvetage après la chute boursière qui a eu lieu dans le pays en juin. Ce plan incluait une aide financière pour la China Securities Finance Corporation, agence d'Etat chargé d'acheter des actions au nom du gouvernement et d'empêcher les principaux actionnaires de vendre leurs parts. Dimanche, les autorités chinoises ont annoncé qu'elles autoriseraient la caisse de retraite étatique à acheter des actions. Les actifs de cette caisse représentaient, fin 2014, un montant de 3.500 milliards de yuans (soit 481 milliards d'euros). Et mardi, la banque centrale chinoise (PBOC) a abaissé ses taux d'intérêt, pour la cinquième fois depuis novembre, tout en réduisant les ratios de réserves obligatoires des banques, un nouvel effort pour soutenir l'économie sur fond d'effondrement des Bourses locales.

