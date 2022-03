Paris (AFP). Après la sécheresse, un peu moins de raisin en France mais le vin sera de qualité

La récolte 2015 de raisin en France devrait être en légère baisse en 2015 car la vigne a un peu souffert de la sécheresse, mais les professionnels promettent malgré tout un millésime de qualité. La production devrait atteindre 46,5 millions d'hectolitres, en baisse de 1% par rapport à l'an dernier, selon l'estimation publiée lundi par le service statistique du ministère de l'Agriculture (Agreste). La récolte devrait toutefois rester supérieure à la moyenne des cinq dernières années (environ 45,6 millions d'hectolitres). Ces prévisions sont d'autant plus attendues par le milieu international du vin que la France a retrouvé en 2014 son statut de premier producteur mondial, après deux années difficiles marquées par des pluies et des températures fraîches. Les chiffres, basés sur des données recueillies à la mi-août peuvent encore varier en fonction d'éventuels événements climatiques. Les récentes pluies pourraient d'ailleurs "conduire à réviser à la hausse le potentiel de production dans les semaines à venir", précise Agreste. L'estimation du ministère est proche de celle des professionnels de la filière, fixée à 46 millions d'hectolitres samedi par le président du conseil vin de l'établissement public FranceAgriMer, Jérôme Despey. Même si "la vigne a assez bien traversé la période de canicule" du début de l'été, "la végétation commençait à montrer dans certaines régions, à la mi-juillet, des signes de stress hydrique, notamment dans l?Est", explique le bulletin du ministère. - Bourgogne et Beaujolais en berne - En outre, les températures élevées ont ralenti la maturation des baies de raisin. Les températures un peu plus basses du mois d'août et les pluies ont permis la reprise de ce phénomène. Mais pas suffisamment en Bourgogne et dans le Beaujolais, où "les grains (de raisin, ndlr) sont petits, notamment pour les vins rouges". Dans cette région, la production est prévue en baisse de 11% par rapport à l'an dernier (-25% pour le seul Beaujolais). En Champagne, la récolte se replierait aussi de 11% à 2,6 millions d'hectolitres. Autres régions touchées, les Charentes (-6%) et l'Alsace (-2%). Dans le Bordelais, où "la vigne est en avance d'une semaine environ comparée à l'année précédente", Agreste prévoit un léger recul de 1% à 5,6 millions. "Les pluies de début août ont profité au vignoble mais l'impact sur la production n'est pas encore mesurable", précise Agreste qui prévoit le début des vendanges pour la fin du mois dans cette zone. En revanche, dans le Languedoc-Roussillon, la récolte serait en hausse de 6% (13,5 millions), "malgré des dégâts localisés" sur les vignes de l'Aude frappées par des gelées et celles du Roussillon qui ont subi orages et vents violents. Globalement, les grosses chaleurs estivales ont un peu précipité le début des vendanges dans les principaux vignobles. "Après une année 2014 marquée par un retour à un calendrier plus conforme à la normale, l?année 2015 présente dans la plupart des régions viticoles une avance du cycle phénologique. La canicule du début de l?été explique cette précocité", souligne le ministère. "Depuis 1950 (), c'est le millésime le plus précoce jamais enregistré, avant ceux de 2003 et 2006", selon M. Despey.

