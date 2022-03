Sortir l'été en Basse-Normandie : lundi 24 août

Jeudi, à Bayeux, profitez du dernier marché du terroir et de l'artisanat normand de l'été. Au programme : artisans, producteurs locaux et animations musicales. Rendez-vous, ce jeudi, sur le parvis de l'hôtel de ville de 17h à 22h.



Le Musée régional de la Poterie à Ger organise, tout ce week-end, la fête des potiers. Rendez-vous, samedi soir pour la soirée du feu et dimanche pour le marché des potiers avec la présence d'une trentaine de céramistes venus de toute la France. Des animations et des démonstrations sont prévues tout le week-end pour petits et grands. Retrouvez plus d'infos ICI



Dépaysez-vous cet été en allant au Centre de Pleine Nature de Torchamp. Il est situé dans un ancien moulin sur la "Varenne" dans un cadre verdoyant du bocage normand. Une aire de pique-nique est disponible et il est préférable de réserver à l'avance votre créneau de canoë ou de VTT en vous connectant sur Centre de Pleine Nature