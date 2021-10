Nancy-Caen (2-0) : une défaite pleine d'amertume

Avec la vague de bons résultats sur laquelle surfe Malherbe depuis quelques semaines déjà, les Caennais débarquaient en Lorraine sans pression particulière. Un avantage... pas si sûr au vu du manque d'agressivité dont ils ont fait preuve en première période. Face à une équipe nancéienne peu inspirée sur le plan offensif, les hommes de Franck Dumas ont trouvé le moyen de se faire piéger sur une phase arrêtée. A la baguette, Jonathan Brison déposait un excellent ballon au deuxième poteau pour Landry N'Guemo, laissé libre de tout marquage par la défense caennaise et notamment par Grégory Tafforeau qui le laissa filer dans son dos. Le milieu de terrain lorrain reprenait alors tranquillement l'offrande du plat du pied pour tromper Thomas Bosmel, titulaire chez les professionnels pour la première fois de sa carrière (1-0, 38').



Et Nancy de mener d'un but d'avance sans s'être jamais vraiment créer d'occasion. Il faut dire qu'en face, les Rouge et Bleu n'ont guère offert plus de répondant sur le plan offensif. Hormis une frappe de Grégory Tafforeau depuis l'extérieur de la surface et qui passa légèrement au dessus de la barre de Damien Gregorini (26')



Yatabaré expulsé



Au retour des vestiaires, les Caennais semblaient à nouveau à côté de leur sujet. Dans l'axe à trente mètres du but de Thomas Bosmel, Damien Marcq se faisait surprendre et perdait le ballon. Alors dans le sens du jeu, Marama Vahirua tentait sa chance, mais sa frappe croisée filait en sortie de but (46'). Quelques instants plus tard, le petit attaquant lorrain déposait une merveille de frappe enveloppée suite à un nouveau coup de pied arrêté, en direction de la cage caennaise. Il fallait alors une superbe détente horizontale de Thomas Bosmel pour empêcher Nancy de doubler la mise, déviant le ballon du bout des doigts sur son poteau (49').



Visiblement agacé par le manque d'agressivité de ses joueurs, Franck Dumas décida alors de sortir Damien Marcq et Kandia Traoré du rectangle vert, pour faire entrer en jeu Thibault Moulin et Rajiv Van la Parra. Et sans se créer de grosses occasions, ces changements avaient tout de suite une une influence certaine sur le jeu caennais. Positionnés plus haut, les Rouge et Bleu donnaient enfin l'impression de vouloir manger du cuir. Les corners s'enchaînaient alors, et sur l'un d'eux, Rajiv Van la Parra expédiait une reprise de volée de peu au dessus de la cage de Gregorini (67')



Quelques minutes plus tard, les Caennais prenaient un coup au moral quand l'arbitre expulsait Sambou Yatabaré pour un excès d'engagement sur le jeune Fouad Rachid. Malgré tout, les Rouge et Bleu n'abdiquaient pas, en espérant s'en remettre à un exploit de l'un de ses quatre joueurs à vocation offensive (El Arabi, Van le Parra, Mollo et Nivet).



L'international marocain s'offrait un face-à-face avec Damien Gregorini, mais sa frappe s'écrasait dans le synthétique lorrain (77'). La chance des Caennais était passée. Derrière, les Nancéiens faisaient à nouveau valoir leur réalisme. Sur un centre de Jonathan Brison côté gauche, Bakaye Traoré venait couper la trajectoire du ballon pour tromper Thomas Bosmel de prêt (2-0, 83'). Deux occasions, deux buts. La messe était dite.



Avec cette défaite en Lorraine, les Caennais ne se mettent pas en danger dans la course au maintien. Mais une nouvelle fois, ils ont manqué le coche face à un adversaire direct. Et Nancy de revenir à hauteur de Caen au classement.



La feuille de match

Nancy - Caen : 2-0 (1-0)

Samedi 12 mars 2011 - 27e journée de Ligue 1



Buts : N'Guemo (38'), Traoré (83') pour Nancy

Carton jaune : Rachid (73') pour Nancy, Yatabaré (47' + 72') pour Caen

Carton rouge : Yatabaré (72') pour Caen



Nancy : Gregorini, Lemaître, André Luiz, Chrétien - Diakite, N'Guemo, Feret (Rachid, 64'), Brison, Jeannot (Gavanon 90 + 2') - Vahirua (Traoré, 79')

Caen : Bosmel - Inez, Sorbon, Heurtaux, Tafforeau - Marcq (Moulin, 53'), Yatabaré, Nivet, Mollo (Morel, 84'), El Arabi - Traoré (Van la Parra, 53')



