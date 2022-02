Paris (AFP). Rentrée pour l'exécutif avec quatre défis, précise François Hollande

François Hollande a affirmé en préambule du Conseil des ministres de rentrée que le gouvernement avait "quatre défis à relever", la "crise agricole", la "question économique", l'immigration et le climat avec la COP21 fin décembre, a indiqué le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Le gouvernement, a poursuivi le chef de l'Etat, dont les propos étaient rapportés par Stéphane Le Foll, doit "avancer et en même temps donner des garanties aux Français en termes de liberté, de sécurité, d'efficacité de l'action de l'Etat et de solidarité".

