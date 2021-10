Découvrez le top 10 des vidéos de cette semaine

1. Jennifer Lopez - On The Floor. ft. Pitbull

2 Lady Gaga - Born This Way

3. Fennville tops Bridgeman

4. Exclusive! Justin Bieber & Selena Gomez Everlasting Kiss @ Vanity Fair Oscar Party in WeHo!

5. DANCE DANCE DANCE

6. Kim Kardashian - Jam (Turn It Up) [Official Single]

7. UNDERWEAR?

8. Colonel Reyel - Toutes les nuits - Paroles (officiel)

9. Fail Compilation February 2011 || TNL

10. BIGBANG -TONIGHT M/V (Original Version)

Nouveau clip pour J-Lo, en compagnie du rappeur américain Pitbull. On y voit la chanteuse quadragénaire en costume moulant qui reprend la mélodie de la "Lambada".21.569.907 vues.Le clip pour le morceau "Born This Way" de Lady Gaga, sorti en février, fait son retour dans le top 10. 15.643.970 vues.http://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKwCette vidéo montre des extraits du dernier match de basket du lycéen de 16 ans Wes Leonard, qui jouait pour l'équipe de Fennville High et est décédé à la suite du match.6.569.670 vues.Justin Bieber embrasse les lèvres de Selena Gomez lors de la soirée Vanity Fair Oscar Party -- un "incident" qui est repassé en boucle au milieu de la vidéo (après 2:05).5.527.112 vues.Un nouvel épisode de l'émission YouTube de Ray William Johnson, passant en revue les vidéos insolites de la semaine. On peut y voir un chat qui sait lever le pouce, un militaire qui décoiffe l'un de ses acolytes avec son arme lors d'un exercice, et un homme qui ressemble à Super Mario en train de danser dans son salon.5.049.521 vues.Le premier single de la starlette de la télé-réalité américaine Kim Kardashian, avec les paroles (sous la vidéo) qui permettent de savoir combien de fois il faut chanter "Turn me up, Turn me up, Turn me, Turn me, Turn me up Yeah" dans le refrain (8 fois).5.034.343 vues.Un nouvel épisode de revue des vidéos virales de la semaine par l'abonné du classement Ray William Johnson. Au programme: un nain qui se prend un coup au visage par inadvertance, un homme un peu enrobé qui se prend des billes de pistolet sur le ventre, filmées au ralenti, et un bébé hilare.4.757.697 vues.

http://www.youtube.com/watch?v=X3F2NPHU1VY

Le dernier single de la star montante du dancehall mâtiné de sonorités zouk, Colonel Reyel, avec les paroles (en français) qui défilent dans la vidéo. Une version karaoké du morceau est également disponible sur iTunes.4.710.105 vues.http://www.youtube.com/watch?v=6O4uwy4eJhYUne compilation de "fails" (terme popularisé par failblog.org, qui répertorie les ratages et autres échecs de l'humanité, dans toutes les activités).4.070.302 vues.Le clip du single "Tonight" d'un boys band sud coréen, pour la promotion de leur dernier album.3.308.374 vues.