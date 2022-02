Paris (AFP). Crise porcine: début de la réunion des acteurs de la filière sans Cooperl et Bigard

La réunion des acteurs de la filière porcine qu doit permettre de trouver un accord pour une reprise de la cotation au Marché du porc breton (MPB), a commencé lundi après-midi au ministère de l'Agriculture mais sans Bigard et la coopérative Cooperl, a-t-on appris auprès du ministère. L'objectif de cette table-ronde est de permettre la reprise de la cotation, interrompue depuis lundi dernier, après la décision de Bigard et Cooperl, deux des principaux acheteurs du MPB, de ne pas se présenter aux séances. Les deux entreprises d'abattage doivent être reçues mardi et mercredi séparément au ministère.

