Paris (AFP). IndiGo confirme la commande de 250 A320neo

L'avionneur européen Airbus a annoncé lundi la signature par la compagnie indienne à bas coûts IndiGo d'un contrat pour l'achat de 250 A320neo, d'une valeur de 26,5 milliards de dollars au prix catalogue, une commande record pour Airbus. Cette commande, annoncée par l'avionneur en octobre 2014, a été signée le 15 août, a indiqué Airbus dans un communiqué. En comptant l'annonce de lundi, "IndiGo a commandé 530 appareils de la famille A320 auprès d'Airbus", selon l'avionneur européen. En 2005, IndiGo avait passé commande de 100 A320 qui ont tous déjà été livrés. En 2011, la compagnie IndiGo est devenue le premier opérateur indien à commander l'A320neo, portant sa flotte Airbus à 280 appareils au total, souligne Airbus. "Le carnet de commandes d?Airbus pour son monocouloir leader passe largement la barre des 4.000 avions", ajoute le communiqué. Selon Airbus, Indigo est la première compagnie aérienne nationale indienne en termes de part de marché et cette "commande d?avions historique a été signée lors du 69ème anniversaire de l?Indépendance de l?Inde ce 15 août 2015". "Nous sommes fiers qu?IndiGo, la principale compagnie aérienne indienne et l'un des premiers clients de lancement de l'A320neo, revienne vers nous pour commander davantage de ces avions de référence", a indiqué John Leahy, Chief Operating Officer Customers d?Airbus, cité par le communiqué. "Ces A320neo supplémentaires, économes en carburant, nous permettront d'offrir à un plus grand nombre de clients et de marchés nos vols à bas coût et un service de qualité, tout en stimulant la croissance et la création d'emplois", a estimé Aditya Ghosh, président d'IndiGo, également cité dans le communiqué. "Cette nouvelle commande réaffirme l'engagement d'IndiGo en faveur du développement à long terme d'un transport aérien à des coûts abordables en Inde et à l'étranger", a-t-il ajouté. L?A320neo (new engine option) comprend de nombreuses innovations permettant de réaliser une économie de carburant de 15%, qui pourra s'élever jusqu'à 20% d'ici 2020, estime Airbus précisant que "cela correspond à une réduction des émissions de CO2 de 5.000 tonnes par an et par appareil". Selon Airbus, "avec plus de 11.800 appareils commandés à ce jour et plus de 6.600 livrés à 400 clients et opérateurs, la famille A320 constitue la famille de monocouloirs best-seller dans le monde". Avec cette annonce, le nombre d'A320neo restant à livrer passe à plus de 4.100 appareils, précise l'avionneur. IndiGo, lancée en 2006, s'est emparée d'environ un tiers du marché intérieur indien. En mars 2014, Airbus estimait que les compagnies aériennes indiennes auront besoin de 1.290 nouveaux avions pour les deux prochaines décennies, soit un marché potentiel de 190 milliards de dollars. Selon lui, 36% de la flotte en Inde sera composée d'avions long-courriers, soit plus du double du niveau actuel. L'avionneur, qui a fait de l'Inde un de ses marché cibles, avait précisé que le taux de croissance du trafic de transport passager annuel en Inde est de 8,6%, bien au-dessus du taux de croissance moyen de la région Asie-Pacifique (6,1%) et du monde (4,7%). Le nombre d'Indiens utilisant les transports aériens sera multiplié par cinq en 20 ans, ce qui signifie qu'un quart de la population prendra l'avion au moins une fois. Pour profiter de ce marché jugé stratégique, Airbus a créé en 2014 Airbus India, filiale à 100% de l'avionneur européen, pour regrouper ses activités. Par ailleurs, en juillet, Airbus et l'indien Mahindra ont annoncé la création d'une co-entreprise qui produira des hélicoptères en Inde afin de répondre aux besoins de l'armée du pays, laquelle doit remplacer des équipements militaires vieillissants.

