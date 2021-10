Football : Malherbe toujours exilé à Cormelles

Mais si le groupe professionnel s'est exilé le temps d'une semaine, ce n'est pas pour faire gonfler sa côte de popularité dans les communes de l'agglomération, mais bien pour bénéficier des installations compétitives proposées par le club de football de Cormelles-le-Royal. "Cette année, l'état de notre terrain d'entraînement à Venoix est catastrophique", estime l'entraîneur Franck Dumas qui a préféré s'absenter quelques jours du centre d'entraînement malherbiste pour laisser la pelouse au repos.

Déception de la Ville

Après avoir étudié plusieurs pistes, comme celle de Carpiquet, les dirigeants malherbistes ont opté pour Cormelles, à la plus grande joie du président du club. "C'est un immense plaisir de pouvoir les aider, surtout dans l'optique du maintien en Ligue 1", assure Olivier Cahoreau.

Le son de cloche n'est pas le même du côté de la mairie. "Malherbe est un de nos partenaires et nous n'avons pas trop apprécié le fait d'être averti de leur départ de Venoix par la presse", explique Jean-Claude Guillouf qui supervise les terrains de sport pour la Ville. "Nos jardiniers font leur maximum pour que les pelouses de Venoix soient en bon état, mais Monsieur Dumas a une tendance à oublier le travail des fonctionnaires de la ville, et puis il y a des choses plus importantes à régler".

Photo : http://www.smcaen.fr/

> Audio 1 : Jean-Claude Guillouf, en charge des terrains de la ville de Caen

> Audio 2 : Olivier Cahoreau, président du club de Cormelles-le-Royal