Deauville (AFP). Yearling: un pur sang vendu 2,6 millions d'euros, record historique à Deauville

Un jeune pur sang a été adjugé au prix de 2,6 millions d'euros dimanche lors des prestigieuses ventes de yearlings, futurs chevaux de course de galop à Deauville, un record historique pour cette vente, selon les organisateurs. "C'est un beau cheval. Nous avons suivi ses progrès ces derniers mois. C'est un athlète extraordinaire", a déclaré John Fergusson, le courtier qui a acheté ce cheval pour le compte de l'émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ce poulain bai, né le 4 mars 2014, est l'un des fils de Dubawi (cinq victoires) et de Pacifique (trois victoires). Il a été élevé à l'Ecurie des Monceaux (Calvados) qui s'était distinguée en 2014 en vendant neuf yearlings pour 4,5 millions d'euros. Le précédent record - 2 millions d'euros - à Deauville, qui se positionne au second rang européen des ventes de yearlings derrière celles de Tattersalls, en Angleterre, datait de 2002. Le cheval le plus cher jamais vendu au monde a atteint 16 millions d'euros aux Etats-Unis, dans les années 2000 selon Arqana, l'organisateur des ventes. Moins d'un heure plus tard, un autre poulain a été adjugé pour 1,15 million d'euros. Ce pur sang est un fils de Frankel, crack anglais qui était resté invaincu en 14 courses, et qui avait été estimé à 100 millions d'euros à la fin de sa carrière en 2012. Il a été adjugé à l'agent Charles Gordon-Watson pour le compte d'un "nouveau client dont il n'a pas voulu communiquer l'identité", a précisé le service de presse d'Arqana. Il va partir à l'entraînement en Angleterre. Entre temps, un autre fils de Frankel a été adjugé 750.000 euros, au koweitien Saleh Al-Homayzi, via le courtier Tony Nerses. Ce fils de la jument Piping, qui n'a jamais couru, va aussi partir à l'entraînement en Angleterre. Il a aussi été élevé à l'Ecurie des Monceaux. "Pour moi c'était le meilleur des fils Frankel", a pourtant estimé M. Nerses. - Frankel et Trêve - Six "produits" de Frankel sont présentés aux ventes de Deauville qui ont démarré lundi et se terminent lundi soir. C'est la première fois que des descendants de ce cheval sont mis aux enchères. Autre poulain très attendu, la s?ur de Trêve, qui a remporté deux fois le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, épreuve reine des courses de galop. Elle devait être présentée en fin de soirée. Ce jeune pur-sang a été élevé comme sa s?ur par la famille Head au haras du Quesnay, près de Deauville (Calvados). Lorsqu'en 2011 Trêve avait elle-même été présentée à Deauville, elle n'avait pas trouvé preneur, avant de gagner deux fois l'épreuve reine du galop, l'Arc de Triomphe, en 2013 et 2014. C'est la deuxième jument au monde à avoir remporté deux fois de suite cette épreuve. En 1936 et 1937, Corrida, défendant les couleurs de Marcel Boussac avait signé deux succès d'affilée dans ce Championnat du monde du galop qui se dispute le premier dimanche d'octobre à Longchamp. De samedi à lundi, 374 chevaux seront présentés à la vente. Celles-ci sont dirigées alternativement par Philippe Augier, maire et conseiller régional UDI de Deauville, et Eric Hoyeau, président d'Arqana. En août 2014, le cheval le plus cher avait été adjugé pour 1,2 million d'euros à Deauville. Le prix moyen avait en revanche atteint 146.998 euros. A titre de comparaison, le prix moyen des ventes de trotteurs en septembre 2014 à Deauville était de l'ordre de 25.000 euros. Florissantes même en période de crise, les ventes de yearlings de Deauville avaient augmenté de 12,73% à 39,217 millions d'euros en août 2014, par rapport à 2013, avec toujours une forte présence du Qatar côté acheteurs, mais aussi de nouveaux venus comme l'Afrique du Sud.

