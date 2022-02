Deauville (AFP). Vente de yearling à Deauville: prix record de 2,6 M euros pour un poulain de Dubawi

Un jeune poulain pur sang a atteint le prix record de 2,6 millions d'euros dimanche lors des prestigieuses ventes de yearlings, de futurs chevaux de course de galop à Deauville, un record historique pour cette vente, a-t-on constaté sur place. Ce poulain bai, né le 4 mars 2014, est l'un des fils de Dubawi (cinq victoires) et de Pacifique (trois victoires). Il a été acquis, pour le compte de l'émir de Dubaï Mohammed bin Rashid Al Maktoum, par le courtier John Ferguson. Il a été élevé en Normandie près de Lisieux au haras des Monceaux. Le précédent record de vente à Deauville était, en 2002, de 2 millions d'euros. Un autre poulain a été adjugé pour 1,15 million d'euros. Ce pur sang est un fils de Frankel, crack anglais qui était resté invaincu en 14 courses, et qui avait été estimé à 100 millions d'euros à la fin de sa carrière en 2012. Il a été adjugé à l'agent Charles Gordon-Watson pour le compte d'un "nouveau client dont il n'a pas voulu communiquer l'identité", a précisé le service de presse d'Arqana l'agence qui organise les ventes. Il va partir à l'entraînement en Angleterre. Selon Arqana, le cheval le plus cher jamais adjugé au monde a été vendu 16 millions d'euros aux Etats-Unis dans les années 2000.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire