Rennes (AFP). Alerte enlèvement à Rennes: un enfant de quatre ans activement recherché

La police recherchait dimanche activement le petit Rifki, un garçon de 4 ans d'origine comorienne enlevé samedi après-midi sur la place de la Mairie de Rennes et pour lequel une alerte enlèvement a été lancée dimanche matin. "La mère et l'oncle de ce jeune enfant se sont présentés hier soir (samedi, ndlr), en fin de journée, au commissariat", a expliqué dimanche lors d'un point presse le procureur de la République de Rennes Thierry Pocquet du Haut Jussé. "Ils ont indiqué qu'ils étaient à Rennes vers 14H00 place de la mairie avec les personnes qui les hébergeaient ainsi qu'un certain Ahmed, lui-aussi hébergé au même endroit et qu'ils ne connaissaient que depuis quelques jours", a-t-il ajouté. "L'oncle et la personne qui les hébergeaient se sont éloignés un moment, et quand ils sont revenus la mère leur a indiqué que Ahmed était parti acheter des boissons et qu'il avait emmené le jeune Rifki avec lui", a-t-il poursuivi. "Ne le voyant pas revenir ils ont cherché toute l'après-midi et leurs recherches étant vaines, ils ont fini par se présenter au commissariat", a-t-il expliqué. "Ils sont un peu perdus car ils ne connaissent a priori pas la ville de Rennes, ils ont essayé de rechercher l'enfant par leurs propres moyens", a noté le procureur pour expliquer le retard dans l'alerte donnée par cette famille, qui n'est pas établie dans cette ville. "On ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles ils étaient sur Rennes", a-t-il ajouté. Ils étaient hébergés à proximité de la ville. L'alerte enlèvement a été déclenchée dimanche matin après des vérifications. - un suspect recherché - Le jeune Rifki "a la peau noire, et les cheveux courts. Il est vêtu d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'un blouson, l'ensemble de couleur noire, et chaussé de baskets rouges et blanches. Il a une casquette avec une tête de mort. Signe particulier: excroissance sur l'oreille droite", selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. "Le suspect, un certain Ahmed, est de couleur noire, 25 ans environ, 1,70 mètre , corpulence mince, avec les cheveux en crête, vêtu d'un jean avec un dessin de lion sur la poche arrière et la jambe gauche, et d'un blouson marron à manches courtes", selon ce communiqué. "Nous n'avons pas d'éléments d'identité le concernant", a précisé le procureur. Les enquêteurs recherchent des témoins qui auraient pu voir l'enfant ou le suspect ainsi que ceux qui auraient assisté aux événements place de la mairie à Rennes où étaient présents la mère, l'oncle et la grande s?ur de Rifki, ainsi que l'homme qui les hébergeait et le dénommé Ahmed. "Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-mêmes. Appelez immédiatement le 0800.358.335 ou envoyez un courriel à ", demande le ministère de l'Intérieur. En milieu de matinée, peu avant le point presse, le procureur a demandé une prolongation de trois heures supplémentaires de la diffusion de l'alerte enlèvement relative à Rifki, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

