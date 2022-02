A la gare transatlantique de Cherbourg, des stars en transit

La gare maritime transatlantique de Cherbourg, c'est avant tout un style art déco incontournable, du grand escalier et son horloge monumentale, à la salle des pas-perdus où se croisèrent des milliers de voyageurs jusqu'aux années 60. Et même si les passagers des paquebots n'empruntent plus aujourd'hui les passerelles historiques de la gare maritime, l'édifice est toujours tourné vers l'Océan et abrite désormais La Cité de la Mer et son sous-marin Le Redoutable.

Des stars incognito... ou presque

"On a compté jusqu'à 8 paquebots à quai, c'est difficile à imaginer aujourd'hui !" raconte Emmanuelle Lemesle, qui vient de sortir le livre Objets trouvés et pas perdus, en collaboration avec le photographe Baptiste Almodovar. Elle y fait parler des objets imaginaires, égarés par leurs propriétaires dans la gare transatlantique. La casquette d'un ouvrier, le foulard d'une migrante, mais aussi le mètre ruban de Christian Dior ou le porte-clé gant de boxe de Marcel Cerdan...

Emmanuelle Lemesle Impossible de lire le son.

Liz Taylor, la vedette

Un travail de documentation a été nécessaire pour recenser les voyageurs illustres qui ont accosté à Cherbourg, avant d'embarquer à bord d'un train pour Paris, dans l'actuel hall de la Cité de la Mer. "Certains passaient incognito... Le comique Fernand Raynaud a tenté d'être discret... Mais il a multiplié les blagues et le personnel l'a reconnu. Charlie Chaplin, lui, est resté à quai, à bord du paquebot" poursuit Emmanuelle Lemesle. On a vu aussi Marie Curie, de retour d'Amérique où elle s'était procuré du radium, Joséphine Baker et bien sûr, Elizabeth Taylor, attendue par les paparazzi de Cherbourg et d'ailleurs...

Emmanuelle Lemesle Impossible de lire le son.

La gare maritime transatlantique de Cherbourg représente cette année la Basse-Normandie dans l'émission de Stéphane Bern, Le Monument préféré des Français. Les votes des internautes sont ouverts jusqu'au mardi 18 août, 10h. RDV sur www.france2.fr