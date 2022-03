Passeur et migrants arrêtés à Cherbourg

Pour la police aux frontières l'affaire débute le 26 août, en fin de journée, quand un homme se présente au contrôle transfrontière de la gare maritime de Cherbourg. Il compte rejoindre l'Irlande par bateau. Problème : il est interpellé pour avoir présenté un faux passeport bulgare.

Les policiers remarquent alors que trois personnes, un autre homme et deux femmes, quittent la gare maritime. Ils avaient discuté avec l'individu peu avant l'embarquement. Vérification faite, il s'avère qu'ils possèdent eux aussi des passeports bulgares falsifiés. Interpellés et placés en garde à vue, ces ressortissants iraniens donnent des explications évasives sur la provenance des passeports, et sur la façon dont ils ont rejoint Cherbourg.

Après enquête, la police a finalement déterminé que deux d'entre eux étaient arrivés en Italie et les deux autres en France, avant d'être pris en charge pour trois d'entre eux par un réseau organisé de passeurs. Ils ont d'abord été conduits en Espagne pour tenter de prendre l'avion pour la Grande Bretagne, là encore avec des faux passeports. Après un premier échec, ils avaient quitté l'Espagne pour Dunkerque.

Le passeur arrêté à la gare

Ils seraient restés plusieurs semaines dans le Nord, rejoints par le quatrième individus. Là bas, plusieurs tentatives pour passer en Angleterre en se cachant dans des camions ont aussi été vouées à l'échec. Les passeurs les ont ensuite conduits à Cherbourg pour une nouvelle tentative.

Les quatre Iraniens ont été remis en liberté, ils auront trente jour pour quitter le territoire français. Leur passeur, lui, a pu être interpellé vendredi 28 août vers midi, alors qu'il allait prendre le train à la gare de Cherbourg. Interpellé et placé en garde à vue, il a reconnu avoir aidé ces quatre personnes, dont sa fiancée, à se rendre Outre Manche et avoir organisé leur périple, mais uniquement de Dunkerque à Cherbourg. Il a admis avoir reçu de l'argent pour couvrir ses frais, mais nié avoir fourni les faux passeports. Ce Britannique d'origine iranienne a été remis en liberté, et sera entendu prochainement au tribunal de Cherbourg.