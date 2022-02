Paris (AFP). Tel Aviv sur Seine: il faut éviter une erreur politique, selon le Parti de Gauche

Le Parti de Gauche réitère mercredi sa demande de voir modifier la programmation de l'animation "Tel Aviv sur Seine", prévue jeudi dans le cadre de Paris Plages, ou, "à défaut", réclame son annulation. "Il est encore temps d'éviter une faute politique", écrivent Eric Coquerel, conseiller régional PG Ile-de-France, et Danielle Simonnet, conseillère PG de Paris, dans une lettre ouverte à l'adresse de la maire de Paris Anne Hidalgo, publiée sur le blog de Mediapart. "En tant que maire de Paris, vous avez encore la possibilité d'insuffler à cet événement une dimension politique progressiste même de façon symbolique. D'en faire un +Paris Plages pour la paix+", écrivent-ils en réponse à une tribune d'Anne Hidalgo, dans Le Monde, où la maire défendait la manifestation controversée. "A défaut nous demandons d'annuler cet événement", ajoutent les élus du Parti de Gauche. "On ne peut pas penser qu?il y a une bulle à Tel Aviv où on célèbrerait une dolce vita, la plage, des DJ, le mojito, sans se préoccuper de ce qui se passe", a argumenté Eric Coquerel sur France Info. "Tel Aviv est la capitale, de fait, d?Israël", a-t-il martelé. "Le mouvement de la paix en Israël est malheureusement aujourd?hui essoufflé, alors que le gouvernement Netanyahou lui-même accroît sa politique de colonisation et de répression", a-t-il encore dit. "Mme Hidalgo ou M. Julliard (premier adjoint)aujourd?hui reconnaissent que nous avons raison sur le gouvernement israélien, reconnaissent qu?il faut faire quelque chose et expliquent que cette initiative est faite pour la paix", a-t-il poursuivi. "Et bien nous disons chiche. Qu?on en fasse une belle journée pour la paix et non pas une opération de propagande pour, in fine, le gouvernement israélien", a-t-il conclu. De son côté le Parti communiste estime que "la maire et le Conseil de Paris s'honoreraient d'annuler cette initiative non seulement indécente mais aussi insultante envers le peuple palestinien et les pacifistes israéliens". "Les accusations d'antisémitisme portées à l'encontre des opposants à cette journée et que véhiculent certains médias constituent un amalgame inacceptable", ajoute le PCF dans un communiqué.

