Paris (AFP). Tel Aviv sur Seine: le Parti de Gauche craint les provocations

Le Parti de Gauche, qui proteste depuis plusieurs jours contre l'organisation de l'opération "Tel Aviv sur Seine", "n'appelle pas à se mobiliser" ce jeudi, faute de moyens pour "éviter les provocations", a déclaré Eric Coquerel, coordinateur politique de cette formation. "On n?appelle pas à se mobiliser pour une simple raison, c?est qu?on a vu sur les réseaux sociaux depuis des jours - y compris venant d?une certaine extrême droite sioniste - des appels à provocation extrêmement violents", a développé Eric Coquerel sur Europe 1. "Il y a plein de gens qui rêvent que ça se passe mal et nous, nous n?avons pas les moyens militants d?éviter les provocations de ce type", a-t-il poursuivi, espérant que "tout va se passer dans le calme", même s'"il y a des gens qui ont envie de faire monter la sauce". "Nous estimons quelque part que nous avons gagné. Je crois qu'on a réussi à créer le débat. Je crois que ce débat est nécessaire", a encore affirmé le conseiller régional d'Ile-de-France. Le Parti de Gauche réclamait depuis ce week-end une modification de la programmation de l'animation "Tel Aviv sur Seine", prévue jeudi dans le cadre de Paris Plages, ou son annulation, la considérant comme une promotion de la politique israélienne. L'opération mobilisera jeudi environ 500 policiers et gendarmes, ce qui devrait permettre de contenir d'éventuels débordements alors que des associations pro-palestiniennes ont appelé à manifester.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire