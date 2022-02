Bruxelles (AFP). Ukraine: l'escalade dans l'est viole les accords de paix, selon l'UE

La recrudescence des violences dans l'est de l'Ukraine constitue une violation des accords de paix de Minsk, a estimé mardi le service diplomatique de l'Union européenne (UE). "La nouvelle escalade des violences (), résultat de plusieurs attaques contre des zones contrôlées par le gouvernement aujourd'hui (mardi) et dans la nuit du 10 août à Starognativka, constitue une violation de l'esprit et de la lettre des accords de paix de Minsk", a indiqué un communiqué de la Représentante des Affaires étrangères de l'UE.

