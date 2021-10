Bruxelles (AFP). Ukraine: les dirigeants européens très prudents sur Minsk

Les dirigeants européens se sont montrés jeudi très prudents, voire sceptiques, après la signature d'un accord de cessez-le-feu à Minsk, qui "ne garantit pas un succès durable" en Ukraine selon le président français François Hollande. "Nous sommes dans un moment crucial", a assuré M. Hollande à son arrivée au sommet européen à Bruxelles et de retour de Minsk, où il a participé toute la nuit aux négociations. "Tout peut encore se décider dans un sens ou dans un autre, et les prochaines heures seront déterminantes". Sans nommer la Russie et l'Ukraine, il a souligné "la responsabilité de ceux qui ont signé". "Cela suppose que nous continuions à être vigilants, à exercer la pression et à poursuivre le mouvement qui a été engag. () Je crois que nous sommes sur le bon chemin". Le président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, toujours très méfiant face à la Russie, a salué une "bonne nouvelle qui donne de l'espoir". "Mais l'espoir n'est pas suffisant, le véritable test sera le respect du cessez-le-feu sur le terrain", a-t-il averti, en rappelant que le premier accord de Minsk signé en septembre n'avait "pas été respecté". Ce scepticisme dominait largement les commentaires des chefs d'Etat et de gouvernement à leur arrivée à Bruxelles. En ouverture du sommet, le président ukrainien, Petro Porochenko, a été invité à rendre compte des pourparlers de Minsk avec M. Hollande et Mme Merkel. "Nous devrions nous rappeler que depuis que le dernier cessez-le-feu a été signé, un millier de personnes sont mortes", a souligné le Premier ministre finlandais, Alexander Stubb. "Je ne pense pas qu'on parlera de nouvelles sanctions () Le thème de la discussion est: +donnons une chance à la paix+", a-t-il ajouté. Mais "nous sommes dans une phase critique, si le cessez-le-feu ne dure pas, nous aurons un conflit gelé entre la Russie et l'Ouest à l'avenir", a-t-il estimé. "Il faut qu'on soit très clair envers (le président russe) Vladimir Poutine, qui doit savoir que les sanctions ne seront pas levées à moins que son attitude change", a commenté le Premier ministre britannique David Cameron. "Si ça s'avère être un véritable cessez-le-feu, je le saluerai". "C'est un accord partiel, seulement sur le cessez-le-feu", a déploré la présidente lituanienne Dalia Grybauskaité, toujours très remontée contre la Russie. Elle a assuré que le problème du contrôle de la frontière russo-ukrainienne, qui échappe à Kiev sur 400 kilomètres, "n'a pas été réglé". "Cela veut dire que la frontière est ouverte pour toute entrée militaire et que la solution est extrêmement faible". "C'est certainement un pas dans la bonne direction, même si je sais que ça ne règlera pas tout", a tempéré elle aussi la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini, qui va proposer jeudi aux dirigeants européens "quelques mesures concrètes" que l'UE peut prendre "pour surveiller et mettre en ?uvre l'accord" sur le terrain. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a lui salué une "nouvelle excellente". "L'heure n'est pas aux sanctions", a-t-il ajouté. Les Européens ont reporté lundi jusqu'au 16 février la mise en ?uvre de nouvelles sanctions ciblées décidées contre des personnalités séparatistes et russes pour leur implication dans le conflit ukrainien, pour laisser une chance aux négociations de paix.

