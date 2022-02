Hussain Khanwala (Pakistan) (AFP). Pakistan: enquête sur le possible plus grand scandale de viols sur enfants de son histoire

La police pakistanaise a procédé lundi à de nouvelles arrestations dans ce qui pourrait être le plus grand scandale de viols sur enfants de l'histoire du pays, et selon certains experts la "pointe de l'iceberg" d'un phénomène largement répandu mais tabou. L'affaire secoue la classe politique et les médias locaux depuis ce weekend, après l'émergence de centaines de vidéos sordides tournées à partir de 2007 et mettant en scène environ 280 enfants, pour la plupart âgés de moins de 14 ans, du village d'Hussain Khanwala, proche de Lahore (est), deuxième ville du pays. Les enfants y sont filmés alors qu'ils sont violés par un ou plusieurs hommes, dont 25 seraient impliqués au total, ou contraints à des rapports sexuels entre eux, ont indiqué Latif Ahmed Sara, un avocat représentant les victimes, et plusieurs médias. L'avocat accuse la police locale d'avoir depuis longtemps fermé les yeux et d'être de mèche avec les agresseurs. "La police protège les criminels, elle les soutient et leur a fourni le moyen de fuir le village", a affirmé M. Sara à des journalistes. Dans son rapport initial, la police avait conclu la semaine dernière que les accusations d'abus sur les enfants étaient "sans fondement". Le chef de la police locale, Shahzad Sultan, maintient que ce sont des vidéos d'actes sexuels entre jeunes "consentants", qu'un groupe d'hommes avait tournées il y a longtemps pour s'amuser. Shahbaz Sharif, le chef de gouvernement de la province du Pendjab, où a éclaté le scandale, a demandé une enquête judiciaire indépendante. Mais la Haute cour de justice de Lahore a décliné la requête de Shahbaz Sharif, estimant que l'enquête était du ressort de la police déjà sur l'affaire. "L'enquête judiciaire est requise si les faits sont cachés. Dans ce cas-ci, la police est déjà en train d'enquêter et certains accusés ont été arrêtés", a expliqué le porte-parole de la cour, Arif Javed, à l'AFP. L'affaire a pris une tournure nationale. Les deux chambres du Parlement pakistanais ont voté à l'unanimité lundi des résolutions condamnant ces viols et requérant une punition exemplaire des coupables. Et le Premier ministre Nawaz Sharif a fait part de sa "colère" et de sa "douleur", promettant "qu'aucun passe-droit" ne serait accordé aux coupables de cette affaire intervenue au coeur de son bastion électoral du Pendjab. Sous pression, la police a arrêté dans la journée cinq autres personnes, portant à 12 le nombre de personnes détenues dans le cadre de l'enquête. - Partie visible de l'iceberg - Selon plusieurs témoignages, les coupables présumés ont essayé d'extorquer de l'argent aux parents de leurs présumées victimes, menaçant, en cas de refus, de vendre localement ces vidéos infamantes au prix modique de 40 roupies (30 centimes d'euro). "Ils ont fait une vidéo de mon fils en 2011 et nous payons les maîtres-chanteurs depuis lors", a affirmé à l'AFP, sous couvert d'anonymat, la mère de l'une des victimes présumées. Muhammad Akram, 60 ans, a raconté à l'AFP avoir éclaté en sanglots en découvrant sur une vidéo son petit-fils en train d'être violé. "Il avait volé des objets de valeurs et de l'argent à la maison pour en fait payer les racketteurs", a-t-il ajouté. Selon l'un des agresseurs présumés interpellés, Amir (25 ans), ces relations étaient consenties ajoutant que des victimes présumées y avaient joué un rôle actif et qu'aucun chantage n'avait été exercé sur leurs familles. "Ces vidéos sont authentiques, mais elles ont été faites pour le plaisir", a-t-il dit.

