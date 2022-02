Les inscriptions pour le triathlon du Cotentin 2015 sont ouvertes

Natation, vélo route et course à pied ... Les inscriptions en ligne sont ouvertes ICI pour participer à la 10ème édition du triathlon du Cotentin. Il est également possible de s'inscrire sur place le samedi 19 septembre.

Initiation et compétition

Plus de 130 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'édition 2015 placée sous le parrainage de l'ancien champion de France cycliste Claude Carlin. L'ancien champion du monde de triathlon Xavier Lefloch sera aussi présent pour encourager les participants.

Le dimanche matin des essais sur courtes distances seront proposés pour s'initier à la discipline. L'après-midi, place à l'épreuve du championnat de Normandie, ouverte aux licenciés et non licenciés.