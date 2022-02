Kaboul (AFP). Afghanistan: 5 morts dans un nouvel attentat des talibans à Kaboul

Un attentat-suicide des rebelles talibans perpétré près de l'aéroport de Kaboul a tué lundi au moins cinq civils et fait une dizaine de blessés, dernière attaque en date d'une série qui ensanglante la capitale afghane depuis la semaine dernière. L'attentat a été revendiqué auprès de l'AFP par Zabihullah Mujahid, le porte-parole habituel des insurgés islamistes, selon lequel "deux véhicules appartenant à des troupes étrangères" étaient visés. Les soldats de l'Otan, mais aussi et surtout la police et l'armée afghanes, sont les cibles de prédilection des talibans, depuis la chute de leur régime en 2001, bien que les civils soient les premières victimes de ces violences. D'après la mission de l'ONU dans le pays (Unama), 1.592 civils ont été tués et 3.329 blessés durant les six premiers mois de l'année dans des violences d'ailleurs en hausse. L'attentat de lundi a tué cinq civils, selon Ebadullah Karimi, porte-parole de la police de Kaboul. "L'attentat-suicide était destiné à faire de nombreuses victimes parmi les civils", a-t-il assuré. Les talibans sont à l'origine d'au moins deux autres attaques meurtrières commises à Kaboul, dont une qui a tué 27 personnes devant l'académie de police vendredi, dans le cadre de cette première vague d'attentats depuis l'avènement il y a une dizaine de jours à la tête des rebelles du mollah Akhtar Mansour, en remplacement du mollah Omar. L'explosion de lundi est survenue "au premier barrage qui mène à l'aéroport", a déclaré Sayed Gul Agha Rouhani, chef adjoint de la police de Kaboul. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un panache de fumée s'élever du lieu de la déflagration et de nombreuses ambulances. - Liaisons aériennes suspendues - L'explosion a eu lieu en début d'après-midi (vers 8H10 GMT) sur la route très souvent embouteillée de l'aéroport, dont l'accès est filtré par un chapelet de barrages militaires. Selon un responsable de l'aéroport international de Kaboul, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, tous les vols ont été suspendus "pour les prochaines heures". Et l'autorité pakistanaise de l'aviation civile a annoncé que les vols prévus entre Kaboul et le Pakistan voisin étaient suspendus en raison de cette attaque. La désignation du nouveau chef des talibans afghans, le mollah Akhtar Mansour, est par ailleurs loin de faire l'unanimité au sein de la rébellion islamiste, certains, dont une partie de la famille de son prédécesseur, dénonçant une nomination "expéditive et non consensuelle". Les observateurs du conflit afghan estiment que cette vague sanglante d'attentats pourrait servir au mollah Mansour à asseoir son autorité et persuader les sceptiques qu'il est déterminé à poursuivre le jihad, dans les pas du mollah Omar. Pourtant, début juillet, quelques semaines avant l'annonce du décès de ce dernier, les talibans avaient entamé au Pakistan des pourparlers de paix inédits avec le gouvernement afghan. Un deuxième round devait avoir lieu fin juillet, mais il a été reporté sine die en raison de l'annonce de la mort du mollah Omar. Compte tenu du niveau de violences actuelles dans la capitale afghane, sa tenue prochaine semble compromise.

