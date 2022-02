Kaboul (AFP). Afghanistan: forte explosion à Kaboul, les autorités craignent des victimes

Une forte explosion s'est produite lundi près de l'entrée de l'aéroport de Kaboul, à une heure de forte affluence, a-t-on appris auprès de la police locale, qui a dit craindre qu'il y ait des victimes. "L'explosion a eu lieu au premier barrage qui mène à l'aéroport. Nous craignons qu'il y ait des victimes", a déclaré Sayed Gul Agha Rouhani, chef adjoint de la police de Kaboul. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place a vu un panache de fumée s'élever du lieu de la déflagration et de nombreuses ambulances. L'explosion a eu lieu en début d'après-midi (vers 8H10 GMT) sur la route très souvent embouteillée de l'aéroport, dont l'accès est filtré par plusieurs barrages par lesquels les passagers doivent passer pour accéder aux terminaux. Les civils sont les premières victimes du conflit afghan. D'après la mission de l'ONU dans le pays (Unama), 1.592 civils ont été tués et 3.329 blessés durant les six premiers mois de l'année dans des violences. Les insurgés n'ont pas diffusé de revendication dans l'immédiat, mais ils sont à l'origine d'une série d'attentats qui ont touché Kaboul la semaine dernière, tuant 51 personnes. Il s'agit de la première vague d'attaques d'envergure depuis la désignation de leur nouveau chef, le mollah Akhtar Mansour, en remplacement du défunt mollah Omar.

