Paris (AFP). La Banque de France prévoit une croissance de 0,3% au 3ème trimestre

La Banque de France prévoit une croissance du produit intérieur brut français de 0,3% au troisième trimestre 2015, dans une première estimation issue de données portant sur le mois de juillet publiée lundi. Cette prévision est conforme à celle de l'Insee présentée le 18 juin dernier. La BdF a observé une activité en légère hausse dans l'industrie et dans les services et un maintien de l'activité dans le bâtiment en juillet, a-t-elle expliqué dans un communiqué. La production industrielle a augmenté "très légèrement", notamment grâce à l'agroalimentaire et à la pharmacie. En revanche, la chimie, l'automobile et la fabrication d'équipements et machines ont reculé. Dans ce secteur, les carnets de commandes s'étoffent et l'indice du climat des affaires s'établit à 98 en juillet comme en juin. Les patrons prévoient une stabilité de leur activité au mois d'août. L'activité a progressé en juillet dans les services, notamment dans les transports, l'interim et l'informatique, avec des prix repartant à la hausse. Dans ce secteur, l'indice du climat des affaires s'établit à 96, comme en juin, et les chefs d'entreprises prévoient une augmentation de l'activité en août. Dans le bâtiment enfin, si l'activité s'est maintenue en juillet, tant dans le gros oeuvre que dans le second oeuvre, et si les carnets de commandes se regarnissent, l'activité devrait "baisser légèrement" en août selon les patrons. L'indice du climat des affaires dans ce secteur s'est établi à 94 après 93 en juin, a précisé la BdF. Pour établir ces indices et évaluer la croissance trimestrielle du PIB, la Banque de France mène une enquête mensuelle après de 8.500 entreprises. L'Institut national de la statistique et des études économiques doit annoncer vendredi sa première estimation de la croissance du produit intérieur brut français au deuxième trimestre.

