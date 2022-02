La Banque de France prévoit une croissance du produit intérieur brut français de 0,3% au troisième trimestre 2015, dans une première estimation issue de données portant sur le mois de juillet et publiée lundi. La BdF a observé une activité en légère hausse dans l'industrie et dans les services et un maintien de l'activité dans le bâtiment en juillet, a-t-elle expliqué dans un communiqué.

