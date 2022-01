Lyon (AFP). Canicule: le Rhône en alerte orange, 40°C prévus dans la journée

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule, depuis jeudi 16H00 et jusqu'à vendredi, où les températures devraient atteindre les 40°C, en rappelant d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Dans son bulletin national de suivi de 6h vendredi, Météo France annonce le maintien de la vigilance orange pour le Rhône, parlant toujours d'un épisode caniculaire "de courte durée" mais "nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées". Le département a connu une nuit très chaude entre jeudi et vendredi avec des températures comprises entre 24 et 27 degrés. Au lever du jour, une baisse sensible a été enregistrée mais pour la journée de vendredi "dans une atmosphère lourde, sur le département du Rhône, les températures vont rapidement repartir à la hausse. Les maximales de l'après-midi atteindront aisément les 39 à 40 degrés", précise Météo France. Le département avait déjà connu une nuit très chaude entre mercredi et jeudi, avec des températures qui ont eu du mal à descendre sous les 25 degrés. Le thermomètre affichait à Lyon 35,5 degrés à 15H00 jeudi. "Il faudra attendre l'épisode pluvio-orageux de samedi pour voir les températures chuter l'après-midi", a souligné l'organisme de météorologie, qui a rappelé les risques, "même chez les sujets en bonne santé", notamment de déshydratation. "Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale" et "chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors" a insisté Météo France.

