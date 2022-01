Genève (AFP). Migrants: plus de 2.000 décès en Méditerranée cette année

Le cap des 2.000 décès de migrants cette année en Méditerranée a été franchi, a indiqué mardi à Genève l'Organisation Internationale sur les Migrations (OIM). "Malheureusement nous avons atteint ce week-end un nouveau niveau avec plus de 2.000 migrants et réfugiés morts" en 2015 en tentant de joindre l'Europe via la Méditerranée, a indiqué Itayi Virri, porte-parole de l'OIM. L'OIM indique également que quelque 188.000 migrants sont arrivés depuis janvier en Europe, principalement en Grèce et en Italie, via la Méditerranée et elle s'attend à ce que le chiffre symbolique des 200.000 personnes soit "très rapidement atteint". Approximativement 97.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Grèce et 90.500 en Italie, mais les décès sont essentiellement enregistrés dans les tentatives de traversée depuis l'Afrique du Nord vers l'Italie. Il y a eu 1.930 décès sur cette route contre une soixantaine sur la route de la Grèce, généralement depuis la Turquie. 19 décès dans le Canal de Sicile ce weekend sont venus s'ajouter à ce bilan, précise l'OIM. Dans un des cas, 14 corps ramenés dans le port sicilien de Messine, les migrants sont morts d'épuisement et de soif après que l'eau potable ait été utilisée pour refroidir le moteur du bateau, selon les témoignages recueillis par l'OIM.

