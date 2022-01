Paris (AFP). Ebola: un premier vaccin efficace à 100%, selon un essai sur le terrain

Un premier vaccin expérimental contre le virus Ebola s'est révélé à 100% efficace lors d'un essai clinique réalisé sur le terrain en Guinée sur plus de 4.000 personnes, ont annoncé vendredi les principaux acteurs du projet. "Un vaccin efficace contre le virus Ebola est à portée de main à l'échelle mondiale", a commenté dans un communiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui parle d'une "avancée très prometteuse". Les premiers résultats, publiés dans la revue médicale britannique The Lancet, relèvent que le vaccin VSV-ZEBOV a montré une efficacité de 100% au cours des 10 jours suivant son administration chez une personne non infectée mais en contact avec des malades. Le vaccin a été développé par l'agence de la santé publique du Canada (PHAC) et la licence a été déposée par les laboratoires américains Merck et NewLink Genetics Corp. L'essai a été mis au point grâce à une importante coopération internationale impliquant l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que des experts de Norvège, France, Suisse, Etats-Unis, Royaume-Uni et Guinée. "Si les résultats sont confirmés, ce nouveau vaccin pourrait être le remède miracle contre Ebola et contribuer à stopper l'épidémie actuelle et à enrayer des épidémies de ce type à l'avenir", a souligné de son côté Borge Brende, ministre norvégien des Affaires étrangères. Depuis son déclenchement en Guinée en décembre 2013, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, a fait 11.279 morts pour 27.748 cas, un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'OMS. Le vaccin VSV-ZEBOV fait partie des deux vaccins les plus avancés contre le virus Ebola. L'autre, développé par la firme britannique GSK (GlaxoSmithKline) avec l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), est actuellement testé au Liberia.

