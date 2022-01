Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 1er et 2 août

MANCHE



Jusqu'à dimanche, c'est la Fête St Etienne à Millières. Au programme de ces fesitvités : vide-greniers, exposition, concert rock celtique, fête foraine et feu d'artifice.



Tout ce week-end, c'est Coutainville La Plage. Au programme : des activités sportives (beach volley, zumba, beach golf, skimboard, kitesurf), des animations pour les enfants, des dégustations de produits régionaux, des concerts et un village de la glisse. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Coutainville pour en profiter.



Tout ce week-end, c'est la 12ème nuit des soudeurs à Granville. C'est un festival de sculptures qui propose aux artistes de réaliser une création avec de la ferraille de récupération. Les œuvres sont ensuite vendues aux enchères. Le thème de cette édition 2015 est la lumière. La nuit des soudeurs c'est samedi et dimanche sur le port de Granville. Plus d'infos sur Granville



Tout ce week-end, c'est le Camion Cross de Lessay sur le Circuit Karting de Lessay. Plus de 40 camions surchauffés venus de toute la France assureront le spectacle et des courses toute la journée. L'entrée est à 8€ le samedi, 10€ le dimanche et 15€ pour le pass week-end.



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, course à 19h et spectacle de magie avec les magiciens Stephen et Maryline. Et n'oubliez pas le grand feu d'artifice musical des 70 ans de l'Hippodrome de Graignes qui aura lieu le samedi 22 août prochain.



Dimanche, c'est la 3ème édition du marché du terroir et de l'artisanat franco-anglais de Domjean. Près d'une quarantaine d'exposants : producteurs du terroir, artisans d'art et artistes peintres seront présents. Il y aura aussi une maquilleuse pour les enfants, des balades à poneys, une mini-montgolfière avec lâcher de bonbons et de ballons, une exposition de tracteurs anciens et un concert en plein air. Rendez-vous, ce dimanche, de 12h à 19h dans le domaine du parc du Château de l'Angotière à Domjean. L'entrée est de 3€ par véhicule.



La Polynormande se déroule ce dimanche dans le sud Manche. Reliant Avranches à Saint-Martin-de-Landelles, le parcours attire une nouvelle fois de nombreux cyclistes pour cette 36ème édition. Une émission spéciale aura lieu ce dimanche matin sur Tendance Ouest de 9h à 12h. Toutes les infos sont sur Polynormande



CALVADOS



Dimanche, c'est la Fête du Port à Port-en-Bessin-Huppain. Au programme : course des garçons de café dans les rues du centre-ville, promenades en calèche, maquillage pour les enfants, structures gonflables, vieux gréements, chorales et vente de produits nautiques. C'est ce dimanche et c'est gratuit.



ORNE



Jusqu'au 26 août, Alençon Plage s'installe autour de la fontaine, au parc des Promenades. Une plage de 2500 m² et de nombreuses animations sont prévues. Profitez-en, gratuitement, du lundi au dimanche de 11h à 22h.



Tout ce week-end, ce sont les Médiévales à Domfront. Au programme : des spectacles de rues, des animations diverses et un marché médiéval. Près de 80 artistes animeront ce week-end. Retrouvez plus d'infos sur Les Médiévales de Domfront