Tokyo (AFP). Espionnage à grande échelle des Etats Unis au Japon, selon Wikileaks

Les Etats-Unis ont espionné de hauts responsables du gouvernement japonais et d'entreprises nippones ainsi que le gouverneur de la banque centrale, a rapporté vendredi le lanceur d'alerte Wikileaks sur son site internet. Ces affirmations sur la surveillance d'un allié très proche des Etats-Unis, suivent d'autres révélations sur des programmes d'espionnage de la NSA (l'agence de sécurité nationale américaine) en Allemagne et en France. Wikileaks a publié la liste de "35 cibles secrètes de la NSA au Japon dont le gouvernement japonais" et "des entreprises japonaises telles que Mitsubishi", annonce le site spécialisé dans la révélation de documents secrets. "De nombreux responsables de la banque centrale", dont le gouverneur Haruhiko Kuroda, ont également été placés sur écoutes. Le Premier ministre Shinzo Abe lui-même n'est pas mentionné. "Les documents montrent la profondeur de la surveillance du gouvernement japonais et le fait que des informations de nombreux ministères et services gouvernementaux étaient recueillies et analysées", affirme Wikileaks. Ils "font apparaître une connaissance détaillée des délibérations internes au Japon sur des sujets tels que les importations de produits agricoles et les différends commerciaux, les positions japonaises dans le cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce, des projets de développement technique du Japon, sa politique en matière de changement climatique, d'énergie nucléaire et concernant les émissions de gaz à effet de serre ()", poursuit le lanceur d'alertes. Les autorités japonaises n'avaient pas réagi vendredi après-midi.

