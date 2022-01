Calais (AFP). Migrants: nouvelles tentatives d'intrusions à Calais, polémique à Londres

De nouvelles tentatives d'intrusions de migrants ont été bloquées dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site du tunnel sous la Manche à Calais (nord de la France), alors qu'à Londres le Premier ministre britannique David Cameron était vertement critiqué pour avoir évoqué une "nuée" de clandestins cherchant à rejoindre le pays. Plus "de 1.000 tentatives" d'intrusion de migrants souhaitant rejoindre la Grande-Bretagne ont encore été dénombrées sur le site d'Eurotunnel près de Calais dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris de source policière. "Plus de 1.000 tentatives ont été déjouées cette nuit avec une trentaine d'interpellations. Aucun incident n'est pour l'instant à déplorer", a indiqué cette même source à l'AFP. Une autre source policière avançait même le chiffre de "1.400 intrusions" entre 22H00 jeudi et 07H00 vendredi matin. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quelque 200 migrants qui tentaient de pénétrer sur le site d'Eurotunnel dans l'espoir de rejoindre le Royaume-Uni ont été bloqués par les forces de l'ordre, a constaté un journaliste de l'AFP. Les migrants, qui ont commencé à courir vers 21h00 (19h00 GMT) le long des voies ferrées, par vagues et de manière désordonnée, leur technique habituelle pour semer la police, ont finalement été bloqués sous un pont par un cordon de gendarmes mobiles. Parallèlement, la polémique engendrée par la crise des derniers jours s'est déplacée vers le Royaume-Uni, où une volée de bois vert s'est abattue sur le Premier ministre conservateur. Interviewé par la télévision ITV en marge d'une visite officielle au Vietnam, M. Cameron a déclaré que la situation à Calais était "très difficile parce qu'une nuée de migrants traverse la Méditerranée à la recherche d'une existence meilleure, et cherche à venir au Royaume-Uni parce qu'il y a du travail, que son économie est en pleine croissance et que c'est un endroit incroyable pour vivre". "Il devrait se rappeler qu'il parle d'êtres humains et non d'insectes", a aussitôt réagi Harriet Harman, leader par intérim de l'opposition travailliste. Candidat à la tête du Labour, Andy Burnham a lui dénoncé un langage "scandaleux". Même Nigel Farage, le leader du parti anti-immigration Ukip, a assuré qu'il n'utiliserait "pas un tel langage", accusant M. Cameron de vouloir "jouer au dur". Peter Sutherland, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les migrations, a regretté sur la BBC un "débat excessif sur la question de Calais" au Royaume-Uni "Entre 5.000 et 10.000 personnes vivent dans des conditions terribles à Calais. Au lieu de penser à envoyer des soldats ou de construire des clôtures, nous devrions d'abord nous occuper de cette crise humanitaire", a-t-il ajouté. M. Cameron va présider vendredi une réunion d'urgence du comité Cobra, constitué de ministres et de responsables de la sécurité, tandis que le gouvernement britannique a promis d'allouer quelque 7 millions de livres (10 millions d'euros, 11 millions de dollars) pour améliorer le système de clôtures au terminal de Coquelles (nord de la France). - Créer des aires de parking pour camions - De son côté, le ministère britannique de la Défense envisage de transformer une partie de ses terrains en aires de parking temporaires pour camions afin de libérer la circulation automobile sur l'autoroute principale dans le Kent (sud-est de l'Angleterre), écrivent le Times et le Daily Telegraph. Des milliers de camions étaient encore stationnés jeudi sur l'autoroute, en raison d'intenses perturbations du trafic de ferries liées au conflit social de MyFerryLink et aux intrusions de migrants à Calais. De source policière française, les forces de l'ordre avaient comptabilisé dans la nuit de mercredi à jeudi 800 à 1.000 clandestins aux abords du tunnel, et coupé court à environ 300 tentatives d'y pénétrer pour monter sur des navettes Eurotunnel à destination de l'Angleterre. Eurotunnel a évoqué de son côté une nuit moins intense que les précédentes, où 1.500 à 2.000 tentatives d'intrusion ont été recensées en moyenne sur les dernières semaines. La sécurisation du site a été "très bien coordonnée avec les nouvelles équipes (des forces de l'ordre) arrivées dès hier (mercredi) soir", a souligné jeudi une porte-parole de l'exploitant du tunnel.

